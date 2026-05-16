김숙, 230평 제주도家 리모델링 완료 "문화재급 집 완성"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 김숙이 직접 완성한 제주 하우스를 공개하며 뿌듯한 소감을 전했다.

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김숙은 16일 자신의 SNS를 통해 "걱정해주신 덕분에 아주 아름다운 문화재 급 집이 완성됐다"는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속에는 제주의 바람과 시간을 고스란히 품은 듯한 돌담집 '쑥하우스'의 전경이 담겼다. 소나무 아래 자리한 초가지붕과 나무 문, 돌벽이 어우러진 집은 화려함 대신 묵직한 시간의 결을 품고 있었고, 현무암으로 채워진 마당은 한 폭의 그림처럼 잔잔한 여운을 남겼다.

김숙은 완성된 공간을 바라보며 감탄을 자아내는 동시에, 함께한 이들에게 감사 인사를 전했다. 그는 "바쁜 방송 생활 속에서도 시간 빼서 한달음에 달려와주신 송은이, 이천희, 빽가, 장우영. 우리 멤버들 최고"라며 고마운 마음을 전했다.

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또 "예측불가 제작진 피디팀, 작가팀 너무 수고하셨다"며 "1년 동안 프로그램을 한다는 건 요즘 방송계에서는 불가능하지만 모든 순간을 기뻐하며 함께해주셔서 너무 감사하다"고 덧붙이며 각별한 애정을 드러냈다.

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한편 지난 15일 종영한 tvN 예측불가는 김숙과 송은이가 230평 제주 폐가 리모델링 프로젝트를 중심으로 한 예능으로, 김숙은 약 1년간 직접 공사에 참여하며 '쑥하우스'를 완성해 의미를 더했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com