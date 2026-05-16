이정은, 출연료 대체 얼마기에..19금까지 모든 것 다 보여주나 (SNL8)

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이정은이 역대급 코미디 연기를 선보인다.

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매주 대한민국 트렌드 섹터를 점령하며 코미디 인기 지수를 싹쓸이 중인 쿠팡플레이 코미디 쇼 <SNL 코리아>가 오늘 16일(토) 저녁 8시, 여덟 번째 호스트 이정은과 함께 현실 연기 대가의 생애 첫 라이브 코미디 도전을 과감하게 펼쳐낸다.

쿠팡플레이 <SNL 코리아>는 초특급 스타들과 믿보 크루들의 과감하고 파격적인 웃음으로 매회 화제성 차트를 휩쓰는 대한민국 1등 코미디 쇼.

공개된 스틸 속 이정은은 기존 작품에서 본 적 없는 파격 변신으로 이목을 집중시킨다. 외모와 재능, 부유한 집안 내력까지 모두 갖춘 '천재 발레리나'부터 대표작 <우리들의 블루스>를 재해석해 과감한 스킨십이 오가는 19금 연기까지 소화하며 한계 없는 스펙트럼을 증명한다. 여기에 거침없는 '여우짓'으로 남심을 홀리는 '돌돌돌돌싱'의 화려한 외출과 젠지어를 남발하는 '07년생 감튀녀'의 수상한 모습까지 포착돼 궁금증을 증폭시킨다.

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특히 이정은은 이수지, 김규원, 지예은 주요 크루들의 시그니처 유행어를 완벽한 싱크로율로 소화해 현장의 감탄을 자아냈다는 후문이다. "오늘 자중하지 않을 것"이라는 당찬 선언과 함께 등장한 이정은은, 압도적인 기세로 라이브 쇼의 분위기를 휘어잡을 예정이다. 이에 맞서 김원훈은 브레이크 없는 애드리브 공격을 퍼부으며, 오직 라이브 무대에서만 느낄 수 있는 폭발적인 웃음을 선사할 것을 예고했다.

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화려한 코너 라인업도 기대를 모은다. 공개와 동시에 온라인을 강타한 'MUSMA 편집샵'은 성수동을 넘어 전국구 흥행을 노리는 야심찬 팝업스토어 에피소드로 돌아오며, 간판 코너 '위켄드 업데이트'는 연일 최고치를 경신 중인 코스피 지수 등 사회 현상을 <SNL 코리아>만의 신랄하고 묵직한 풍자로 풀어낼 예정이다.

tokkig@sportschosun.com