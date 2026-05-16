도경완 유튜브, ♥장윤정 분가후 조회수 폭락 "기로 서있어, 벗으라면 벗을테니 도와달라"(도장TV)

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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 도경완이 유튜브 채널 운영 방향에 대한 고민을 솔직하게 털어놨다.

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16일 유튜브 채널 '도장TV'에는 "조심스레 전하는 이야기"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 도경완은 제작진과 함께 긴급 비상대책 회의를 열고 채널의 방향성에 대해 논의했다. 그는 "기로에 서 있는 채널을 위해 머리를 맞대고 회의하려고 사무실에 왔다"면서 "누구 사무실이냐면 장윤정 씨 사무실"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이어 그는 "정말 고민이 많다. 우리 '인주(구독자)' 여러분들은 아시겠지만 진짜 다양하게 시도해봤다"며 요리, 그림, 여행, 등산 등 다양한 콘텐츠에 도전했던 과거를 떠올렸다.

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도경완은 "정말 쉽지 않다. 조회수는 거짓말을 안 하더라"며 "그나마 가장 반응이 좋았던 건 제가 꾸밈없이 하고 싶은 걸 할 때였다"고 솔직하게 말했다.

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이어 아내 장윤정의 도움을 받을 계획도 언급했다. 그는 "집에 '쓰리도원장'이 있지 않냐. 원장이 이제 분가해서 잘 나가고 있지만, 그 힘도 빌려 가족의 모습도 담고 아내와 맛있는 것도 먹고 아이들과도 놀러 가보려 한다"고 밝혔다.

또 "그 외에는 내가 인간적인 모습을 어떻게 보여줄 수 있을지 연구해야겠다"고 덧붙였다.

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이에 제작진은 "꼭 잘하는 걸 안 하셔도 된다. 그냥 형의 꾸밈없는 모습을 보여주면 될 것 같다"고 조언했고, 도경완은 구독자들을 향해 "저에 대해 잘 아시지 않냐. 제가 뭘 하면 좋을지 알려주시면 다 하겠다. 벗으라면 벗겠다"라고 농담해 웃음을 안겼다.

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이어 그는 "꾸밈없는 실제 생활 모습을 가감 없이 보여드리는 콘텐츠로 변모하겠다"며 "코스피처럼 꾸준히 상승하는 관심을 주시면 감사하겠다. 소문도 많이 내주시고 응원해 주시면 열심히 해보겠다"고 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com