김영철, '명품백 굴러다니는' 친누나집 최초공개..."다 내가 사줬다"

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[스포츠조선 김수현기자] 김영철이 친누나의 집을 최초 공개하며 예상치 못한 '명품 생활 흔적'과 짝퉁 이불까지 등장해 웃음을 자아냈다.

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15일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에는 '김영철이 사준 명품백이 굴러다니는 친누나집 최초공개' 영상이 업로드됐다.

이날 김영철은 울산 본가 인근에 위치한 누나의 집을 찾았다. 집에 들어선 그는 거실을 둘러보며 "짐 정리 좀 하셔야 하는 거 아니냐. 약통 같은 것도 그렇고"라며 잔소리를 건넸다. 이에 누나는 "너무 깨끗하면 인간미가 없다"며 능청스럽게 받아쳤다.

이후 김영철은 원래 누나의 방이지만 이날은 자신이 머물기로 한 방과 다른 공간까지 차례로 공개했다. 방 안을 둘러보던 중, 'GUCCI'가 아닌 'CUCCI'라고 적힌 이불이 눈에 들어오며 모두를 당황하게 만들었다.

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누나는 전혀 개의치 않으며 "길거리에서 누가 사라고 해서 샀다"고 답했다. 알고 보니 해당 이불은 '구찌(GUCCI)'를 흉내 낸 짝퉁 제품이었으며 가격은 단돈 3만 원인 것으로 밝혀졌다.

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그러면서도 누나는 "포근함은 명품급이다"라며 만족감을 드러냈고, 현장은 웃음바다가 됐다.

이어 김영철은 누나에게 자신이 선물한 명품 가방 이야기를 꺼내며 "이거 누가 사준 거냐"고 물었고, 누나는 "백 해봐야 너가 사준 것밖에 더 있냐"며 흐뭇하게 웃었다.

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김영철은 과거 첫 해외여행 때 선물했던 샤넬 가방을 아직 가지고 있냐고 물었고, 누나는 잘 보관 중이라며 실제로 소중히 간직해온 샤넬백과 프라다백까지 공개했다.

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이를 본 김영철은 "가방들이 다 오래됐다. 누나 가방 하나 새로 사줘야겠다"며 든든한 동생의 모습을 보였지만, 누나는 "나는 가방에 욕심 없다"고 답했다.

그러자 김영철은 "누나가 가방 욕심이 없어서 다행이다"라며 특유의 유쾌한 농담으로 분위기를 마무리했다.

shyun@sportschosun.com