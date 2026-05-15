'왕사남 단종' 박지훈, 15kg 감량 후 위고비·마운자로 고민..."무서워서 못 맞겠다" (차쥐뿔)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 박지훈이 급격한 체중 변화와 다이어트 비하인드를 솔직하게 털어놓으며 화제를 모았다.

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15일 공개된 유튜브 채널 '차린 건 쥐뿔도 없지만'에는 박지훈이 게스트로 출연해 진행자 이영지와 유쾌한 토크를 나눴다.

이날 이영지는 최근 다소 체중이 늘어난 박지훈의 모습을 보고 "요즘 식사는 잘 하고 계신 것 같다. 뭐가 그렇게 맛이 있으셨냐"라며 장난스럽게 질문을 던졌다.

박지훈은 앞서 영화 '왕과 사는 남자에서 단종 역을 맡아 큰 사랑을 받았으며, 해당 역할을 위해 단기간에 약 15kg을 감량한 사실로도 큰 화제를 모은 바 있다.

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그는 당시 식사 없이 사과 한 개만 먹으며 체중을 극단적으로 줄였던 경험을 언급해 놀라움을 자아냈다.

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이에 이영지는 "어떻게 된 일이냐. 다시 살이 찐 것 아니냐"라며 궁금증을 드러냈고, 박지훈은 웃으며 "저는 건강하다"라고 답해 분위기를 풀었다.

또한 평소 꾸준히 다이어트를 이어가고 있다고 밝힌 이영지는 "몸이 약간 고무줄 같다. 저번 주랑 이번 주 얼굴이 다르다"라며 자신의 경험을 이야기했고, 이에 박지훈 역시 깊이 공감하며 웃음을 보였다.

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박지훈은 "제가 먹는 걸 너무 좋아한다. 식욕이 세다. 안 먹으면 쫙 빠지고 먹으면 먹는 대로 찐다"라며 이른바 '고무줄 몸무게' 체질임을 인정했다. 현재는 다시 감량기에 들어간 상태라고도 설명했다.

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이어 그는 최근 다이어트 트렌드로 알려진 위고비, 마운자로 등의 약물에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다.

박지훈은 "요즘 위고비, 마운자로 이런 게 많지 않냐. 그런데 저는 무서워서 못 맞겠더라"라고 털어놨다.

이에 이영지 역시 "저도 무서워서 못 맞는다"라며 공감했고, 두 사람은 함께 고개를 끄덕이며 웃음을 자아냈다.

박지훈은 "맞는 걸 고민을 정말 많이 했다. 너무 급격하게 살을 빼야 하는 상황이니까"라며 당시 고민을 덧붙이기도 했다.

shyun@sportschosun.com