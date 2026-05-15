노슬비, 얼마나 예쁘길래...무당 맞아? "연예인으로 오해 많이 받아"

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[스포츠조선 김수현기자] Disney+ 예능 '운명전쟁49'에 출연하며 얼굴을 알린 'MZ 무당' 노슬비가 성형 후 달라진 외모에 대한 자신감을 드러내며 화제를 모으고 있다.

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14일 노슬비는 자신의 SNS를 통해 해외 출장 소식을 전했다.

그는 공항에서 꽃다발을 선물받으며 환대를 받는 모습으로 눈길을 끌었다. 자연스럽게 스타일링한 모습과 한층 또렷해진 이목구비가 시선을 사로잡으며 팬들의 관심이 쏠렸다.

최근 코 성형수술을 받았다고 밝힌 노슬비는 자신의 외모 변화에 대한 만족감도 솔직하게 털어놨다.

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그는 "진짜 코 병원 이건 릴스 찍어야 된다"라며 만족감을 드러낸 뒤 "코 비대칭까지 맞춰주셔서 오른쪽 얼굴 컴플렉스가 사라졌다"라고 밝혔다.

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이어 그는 "일단 성형을 안 한 것처럼 바뀌어서 그런지 자연미인+연예인이라고 많이 오해받는다. 기분 좋은 오해"라며 달라진 외모에 대한 자신감을 숨기지 않았다. 과하지 않은 자연스러운 변화 덕분에 오히려 주변 반응이 더 뜨겁다는 설명이다.

노슬비는 최근 '운명전쟁49' 출연 이후 'MZ 무당'이라는 별칭과 함께 각종 온라인 커뮤니티 및 SNS에서 화제를 모으고 있다.

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젊은 감각과 솔직한 입담, 화려한 비주얼이 더해지며 기존 무속인 이미지와는 다른 반전 매력을 보여주고 있다는 반응도 이어지고 있다.

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한편 노슬비는 지난 2023년 MBN 예능 프로그램 '고딩엄빠3'에 출연해 싱글맘으로서의 일상을 공개하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

이후 다양한 방송 활동을 이어오고 있으며, 최근에는 '운명전쟁49'에 출연해 다시 한번 화제를 모으고 있다.

shyun@sportschosun.com