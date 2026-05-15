'뒷담화' 31기 옥순, 분량 삭제된 진짜 이유.."임신→편집 요구설은 거짓" ('연예뒤통령')

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 31기 옥순을 둘러싼 임신설, 통편집 요구설이 확산된 가운데 이는 사실무근이라는 주장이 나왔다. 옥순의 분량이 편집된 건 출연자 보호를 위한 제작진의 판단이었다는 설명이다.

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14일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에는 '나는 솔로 순자 왕따 논란.. 영숙을 희생양으로 삼았다? 옥순 임신설 실체'라는 제목의 영상이 공개됐다.

지난 13일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 솔로'에서는 옥순의 분량이 크게 줄어, 옥순이 제작진에게 임신을 이유로 들어 통편집을 요구했다는 설이 퍼졌다.

이에 대해 이진호는 "제작진이 옥순의 요구를 수용한 게 아니냐는 주장이 나왔는데, 아무 근거 없이 나온 얘기는 아니었다. 옥순이 순자를 뒷담화 하는 영상이 비공개로 전환되는가 하면, 옥순의 분량이 상당히 줄었기 때문"이라고 설명했다.

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이어 "그래서 옥순이 제작진에게 편집을 강력히 요구했고 제작진이 이를 수용했다는 이야기가 퍼졌는데 사실과 다르다. 애초에 옥순이 관련된 내용에 대해 편집해달라고 요구한 사실 없는 것으로 파악됐다. 남규홍 PD의 경우 자기 주관이 뚜렷한 인물로 정평이 나있다. 고집과 프라이드가 강한 그의 입장에서 이를 요구를 수용할 가능성은 낮고, 편집해달라는 요구 자체가 없었다"라고 덧붙였다.

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그러면서 "옥순 분량 자체가 줄어든 건 분명한 사실이다. 통편집은 아니더라도 일부 편집은 이뤄진 것으로 보인다. 왕따 논란이 확산되면서 출연자 보호를 위한, 제작진의 최소한의 조치로 보인다"라고 설명했다.

옥순의 임신설에 대해서는 "사실과 다른 것으로 파악됐다. 혼전 임신을 해서 태교를 목적으로 편집을 요청했다는 건 전제부터 잘못됐다는 의미"라고 짚었다.

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한편 지난 6일 방송된 '나는 솔로'에서는 옥순, 영숙, 정희가 순자를 투명인간 취급하고 뒷담화하는 모습이 공개돼 논란이 일었다. 특히 옥순은 부적절한 발언으로 출연자 간 갈등을 부추겨 더욱 질타를 받았다. 누리꾼들은 왕따 피해자 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'를 보는 것 같다며 혀를 내두르기도.

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이후 옥순 영상 일부가 삭제되고 13일 방송에서 옥순 분량이 대폭 줄면서 옥순의 통편집 요구설 등이 번졌다.

joyjoy90@sportschosun.com