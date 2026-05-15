정색하던 송해나, 결국 SNS까지 박제했다…송해나, ‘나솔’ 31기 영상 업로드

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[스포츠조선 조민정 기자] 모델 겸 방송인 송해나가 '나는 솔로' 방송 장면을 직접 SNS에 공유하며 눈길을 끌었다.

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송해나는 지난 14일 자신의 SNS에 별다른 영상을 공유했다.

공개된 영상은 지난 13일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 31기 장면이었다. 영상 속 송해나는 출연진들의 행동을 지켜보던 중 충격을 받은 듯 굳은 표정을 짓고 있는 모습이 담겼다.

해당 방송에서는 순자를 둘러싼 영숙, 옥순, 정희의 대화 장면이 전파를 타며 논란이 불거졌다. 일부 시청자들은 세 사람이 순자를 따돌리는 듯한 분위기를 형성했다며 불편함을 드러냈다.

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특히 순자가 문 밖에서 이들의 대화를 듣고 눈물을 흘리는 장면, 이후 극심한 스트레스로 위경련 증상을 호소하다 구급차를 타고 병원으로 향하는 모습까지 공개되며 후폭풍이 커졌다.

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방송 직후 온라인에서는 "역대급 불편한 기수", "PTSD 오는 수준", "송해나 표정이 시청자 마음 그대로" 등의 반응이 이어졌다.

한편 송해나는 '도전! 수퍼모델 코리아2'를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 모델 활동과 함께 '골 때리는 그녀들', '나는 솔로' 등 예능 프로그램에서도 활약 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com