조현아, 씨스타 연예인병 폭로 "음악방송서 인사 안 하고 갔다더라" ('조목밤')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 씨스타 보라가 3년간 휴식기를 가졌던 이유를 밝혔다.

Advertisement

14일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일밤'에서는 씨스타 보라가 출연했다.

씨스타로 활발하게 활동했던 보라에게 조현아는 "바쁠 땐 얼마나 바빴냐. 기억나는 날을 말해달라"고 물었다. 보라는 "바쁠 때는 음악 방송을 하고 예능을 갔다. 그리고 다음 음악 방송을 간다. 그러면 하루가 간다. 집을 아예 못 갔다"고 밝혔다.

조현아는 "그게 가능하냐. 나는 집에서 짐만 갖고 나와서 샵을 바로 간 적은 있었다"고 놀랐고 보라는 "나는 샵도 아니다. 방송국에서 방송국을 갔다"고 밝혔다.

Advertisement

보라는 "우리는 희한하게 너무 바빠서 그랬는지 멤버들이 우리가 다 잘 된 걸 체감하며 지내지 못했다. 그래서 잘난척하고 다닌 적이 없었던 거 같다"고 밝혔다.

Advertisement

이에 조현아는 "나 그 얘기 들은 거 같은데 해도 되냐. 원래 음악 방송 끝나고 인사하고 가는데 씨스타는 그냥 간다더라"라고 폭로했고 보라는 "무슨 소리냐. 우리도 꼬박꼬박 인사했다"고 해명했다. 보라는 "꼬박꼬박 인사하고 연차가 쌓였을 때나 인사는 했는데 제일 처음 나간 것"이라 설명했다.

조현아는 "씨스타19했을 때도 1위할 수 있을지 고민했다더라. 근데 바로 1위하지 않았냐"고 물었고 보라는 "그러긴 했다. 우리가 1위에 대한 생각을 그렇게 하지 않았을 때다. 그 활동도 초반이었다. 우리 1년에 앨범 3개씩 냈다. 3개월 마다 하나씩 앨범을 냈다"고 떠올렸다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com