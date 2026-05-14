손승원, 실형 살고도 '5번째' 음주운전…재판 6일 전엔 무면허 운전까지 충격

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손승원이 이른바 '윤창호법 1호 연예인'이라는 오명을 안은 채 실형 복역 이후에도 또다시 음주운전 혐의로 법정에 섰다.

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14일 JTBC에 따르면 손승원은 이날 지난해 11월 발생한 음주운전 사고와 관련해 특정범죄가중처벌법상 도주치상 혐의로 첫 재판을 받았다. 특히 재판을 불과 6일 앞둔 시점인 지난 8일에도 무면허 상태로 차량을 운전한 사실까지 드러나 충격을 안겼다.

보도에 따르면 손승원은 지난해 11월 서울 압구정에서 술을 마신 뒤 새벽 6시께 직접 운전대를 잡았다. 이후 만취 상태로 한강 다리를 건너 강변북로를 역주행하다 경찰에 붙잡힌 것으로 전해졌다. 당시 손승원의 혈중알코올농도는 0.165%로, 면허 취소 기준의 두 배를 웃도는 수준이었다.

손승원은 경찰 조사에서 "시비가 붙은 대리기사가 차를 버리고 갔다"고 진술한 것으로 알려졌다. 그러나 이후 여자친구에게 "내 차가 용산경찰서에 있는데 와서 블랙박스 저장장치 빼가라"는 내용의 메시지를 보낸 사실이 드러났다.

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여자친구는 손승원의 요구에 경찰서에 있던 차량에서 블랙박스 저장장치를 가져간 것으로 전해졌다. 하지만 이 장면은 경찰서 CCTV에 고스란히 담겼고, 여자친구는 약 4시간 뒤 해당 저장장치를 경찰에 제출한 것으로 알려졌다. 손승원은 재판에서 "이번 사건만으로 판단해달라", "마지막 선처 부탁드린다"라고 호소했지만, 검찰은 손승원에게 징역 4년을 구형했다.

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손승원의 음주운전 논란은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난 2018년 8월 서울 시내에서 혈중알코올농도 0.21% 상태로 차량을 몰다 정차 중이던 택시를 들이받고 달아난 혐의로 구속 기소됐다.

당시 사고로 면허가 취소된 상태였던 손승원은 같은 해 12월에도 무면허 음주 상태로 부친 소유 차량을 운전하다 다른 차량을 들이받고 도주했다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.206%에 달했다.

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특히 손승원은 연예인 가운데 처음으로 음주운전 사고 처벌을 강화한 특가법상 위험운전치상죄, 이른바 '윤창호법'이 적용된 사례로 주목받았다. 그는 1심에서 징역 1년 6개월을 선고받았고, 항소했지만 2심 역시 같은 형량을 유지했다.

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이후 실형이 확정되면서 병역법 시행령에 따라 현역병 입영 대상에서 제외됐고, 군 복무 역시 면제된 바 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com