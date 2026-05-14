문채원, 결혼 한 달 앞두고 파격 선언 "일탈 한달에 한 번 해보고 싶어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 문채원이 결혼을 앞두고 한 달에 한 번씩 '일탈'을 해보고 싶다고 밝혀 눈길을 끌었다.

Advertisement

14일 유튜브 채널 '문채원'에는 '을지로 야장에 작정하고 간 문채원'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 문채원은 인파가 가득한 '힙지로' 을지로3가를 찾아 '내향인의 일탈'에 도전했다. 많은 시민들이 자신을 알아보자 쑥스러운 듯 선글라스를 쉽게 벗지 못한 그는 "을지로에 오는 게 아니었다"며 긴장한 모습을 보였다.

특히 한 음식점의 웨이팅 인원이 2700명대를 넘긴 것을 보고는 믿기지 않는다는 듯 놀라워했다. 거리 곳곳에서는 시민들의 "문채원!"이라는 반가운 외침이 이어졌고, 문채원은 팬들과 사진을 찍고 인사를 나누며 즉석 팬미팅 같은 분위기를 만들었다.

Advertisement

하지만 야시장 골목의 북적이는 분위기에 결국 차를 타고 이동하는 등 내향인다운 반응으로 웃음을 자아냈다. 이후 생애 첫 하이디라오를 경험한 문채원은 제작진과 함께 야장에 자리를 잡고 솔직한 이야기를 나눴다.

Advertisement

문채원은 "저녁 6시에 만나 어느덧 밤 10시 50분이 됐다"며 "오늘은 시간이 천천히 간 것 같다. 왜 그런가 생각해 보니 지금 이 순간들을 천천히 느끼고 있었던 것 같다"고 말했다.

이어 "앞으로는 한 달에 한 번 정도 일탈을 해보고 싶다. 안 해본 걸 해보는 거다"라며 "반복되는 일상은 시간이 빨리 지나가는데, 새로운 걸 경험하니까 시간을 더 길게 만끽하는 느낌"이라고 털어놨다.

Advertisement

또 문채원은 소주병을 돌리며 '회오리주' 만들기에 도전했지만 생각처럼 되지 않자 당황하는 모습을 보였다. 제작진의 시범을 따라 연습한 뒤 술잔을 부딪힌 그는 소주를 한 모금 마신 뒤 "20대 때 방황하던 맛이 난다"고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "비방용입니다"라고 덧붙이며 너스레를 떨었다.

Advertisement

한편 문채원은 오는 6월 비연예인 예비신랑과 결혼식을 올린다. 소속사 측은 "가족과 가까운 친지들만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정"이라고 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com