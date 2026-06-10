3경기 연속 멀티히트! 도망가는 타격 1위 'MIA 안타 기계', 이정후 못지 않은 안타 생산성

마이애미 말린스 오토 로페즈가 10일(한국시각) 론디포파크에서 열린 애리조나 다이아몬드백스전에서 1회말 중월 2루타를 터뜨린 뒤 동료들을 향해 세리머니를 하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 타격 선두 마이애미 말린스 오토 로페즈가 3경기 연속 멀티히트를 뽑아냈다.

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로페즈는 10일(이하 한국시각) 론디포파크에서 진행 중인 애리조나 다이아몬드백스와의 홈경기에 2번 유격수로 선발출전해 첫 두 타석에서 연속 안타를 만들어냈다.

6월 들어 7경기 중 5경기에서 2안타 이상을 때려냈다. 최근 3경기 연속 멀티히트 행진이다. 그를 추격 중인 샌프란시스코 자이언츠 이정후 못지 않은 안타 생산성을 과시 중이다.

1회말 2루타를 치고 나간 뒤 재비어 에드워즈의 적시타 때 홈을 밟은 뒤 레오 히메네스의 환영을 받고 있는 로페즈. AFP연합뉴스

0-1로 뒤진 1회말 1사후 첫 타석에 들어선 로페즈는 애리조나 우완 선발 잭 갤런의 2구째 89.2마일 한가운데 슬라이더를 받아쳐 중월 2루타를 터뜨렸다.

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발사각 21도, 타구속도 106마일로 날아간 타구는 애리조나 중견수 코빈 캐롤의 글러브를 넘어 론디포파크에서 가장 깊숙한 펜스를 원바운드로 때렸다. 비거리 397피트.

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이어 케빈 스타워스가 좌익수 뜬공으로 물러난 뒤 로페즈는 재비어 에드워즈의 우전안타 때 홈을 밟아 1-1 동점을 만들었다.

그는 두 번째 타석에서도 안타를 날리며 일찌감치 멀티히트 게임을 달성했다. 이번에도 2루타였다.

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2-1로 앞선 3회 선두타자로 나선 로페즈는 볼카운트 1B2S에서 갤런의 4구째 몸쪽으로 떨어지는 80.7마일 너클커브를 잡아당겨 좌익수 왼쪽에 떨어지는 라인드라이브 타구를 때리고 여유있게 2루에 안착했다. 타구속도는 102.1마일에 달했다.

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스타워스가 헛스윙 삼진을 당한 뒤 에드워즈 타석에서 로페즈는 3루 도루에 성공했다. 초구 스트라이크가 선언된 가운데 재빨리 스타트를 끊어 헤드퍼스트슬라이딩으로 여유있게 세이프됐다. 시즌 11호 도루.

이어 에드워즈가 좌측으로 큼지막한 플라이를 치자 여유있게 홈을 밟아 3-1로 전세를 뒤집었다.

3-2로 앞선 4회 2사 만루에서는 중견수플라이로 물러났다. 타율은 0.340(289타수 88안타)다.

오토 로페즈는 올시즌 한층 강력한 배트 스피드로 타율 선두를 달리고 있다. AFP연합뉴스

도미니카공화국 출신인 로페즈는 2016년 토론토 블루제이스에 입단해 2021년 메이저리그에 데뷔한 뒤 2024년 2월 샌프란시스코를 거쳐 그해 4월 웨이버 클레임(Waiver-Claim)으로 마이애미로 이적했다.

2024년 117경기에서 타율 0.270, 2025년 143경기에서 타율 0.246을 기록한 로페즈는 올해 타격에 눈을 떴다는 평가를 받는다.

작년과 비교해 헛스윙 비율이 18.9%에서 21.0%, 삼진율이 13.8%에서 16.1%로 각각 상승했음에도 타격의 강도가 높아졌다. 타구 평균속도가 작년 88.5마일에서 90.3마일, 배럴 비율이 7.1%에서 7.4%로 올랐고, 하드히트(95마일 이상) 비율도 38.3%에서 44.0%로 높아졌다. 정확성은 떨어졌어도 강한 타구를 날리며 안타 생산성을 높인 것이다.

가장 최근 리그 타격왕을 차지한 마이애미 타자는 공교롭게도 2023년 루이스 아라에즈(현 샌프란시스코)다. 그는 그해 0.354의 타율로 양 리그 합계 타율 1위에 올랐다. 이듬해에도 타격왕에 올랐지만, 5월 샌디에이고 파드리스로 트레이드된 후였다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com