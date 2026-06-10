황정음, '임신해 前남편 재결합' 오해 해명…"둘째는 화해 후 계획해 가졌다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 황정음이 전남편과 재결합 당시 일각의 오해에 대해 해명했다.

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10일 황정음의 유튜브 채널 '황정음'에는 '챗 GPT한테 팩폭(?)당한 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황정음은 챗GPT를 통해 인생 그래프로 보는 시간을 가졌다. 황정음은 특히 2016년 결혼 이후 하락세를 그리는 그래프를 본 후 "사람은 기운이라는 게 있는 것 같다. 기분이 좋아야 모든 일이 잘 된다. 결혼 후부터 에너지가 분산됐다. (기운이) 안 좋아지니 일도 안 됐다"라고 말했다. 이어 "결혼을 안 했다면 그래프가 올라갔을 것 같다"라면서도 "다시 돌아가도 결혼할 거다. 그래야 우리 두 아들을 만날 수 있지 않나"라고 말했다.

2021년 그래프를 보면서는 "이때 전남편과 재결합한 후 관계 회복이 됐다. 둘째를 임신했기 때문에 재결합했다고 생각하는 분이 계신데, 사실 첫째 왕식이 때문에 다시 합친 것"이라고 해명했다. 이어 "화해를 한 후 왕식이 때문에 다시 같이 살기로 하고 해외여행을 갔다. 하와이에서 둘째를 계획해 낳은 거다. 근데 많은 분들이 강식이가 생겨 재결합 한 줄 아시더라"라고 강조했다.

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한편 황정음은 2016년 프로골퍼 겸 사업가 이영돈과 결혼, 이듬해 첫째 아들을 출산했지만 2020년 이혼조정신청서를 제출했다. 이후 재결합해 2022년 둘째 아들을 출산했지만 끝내 이혼했다.

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지난해 횡령 논란이 불거져 활동을 중단하기도. 그는 자신이 지분 100%를 보유한 기획사 자금 43억여 원을 가지급금 명목으로 인출한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이후 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받았으며 피해액을 전액 변제했다.

joyjoy90@sportschosun.com