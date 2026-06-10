'왜 자꾸 나한테만 그래?' 노시환의 부러진 방망이가 KIA 더그아웃으로 계속 날아가자 김선빈 반응은...[대전현장]

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회 노시환의 부러진 방망이가 KIA 3루 더그아웃으로 날아가고 있다. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회 노시환의 부러진 방망이가 KIA 3루 더그아웃으로 날아가고 있다. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회 노시환의 부러진 방망이가 KIA 3루 더그아웃으로 날아가고 있다. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

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[대전=스포츠조선 송정헌 기자] '왜 자꾸 나한테만 그래?' 자석이라도 달린 것처럼 김선빈에게 노시환의 파울 타구가 연속적으로 날아들었다.

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회말 1사 후 첫 타석에 나선 한화 노시환이 연속 파울 타구를 날렸다.

노시한이 강하게 잡아당긴 볼이 3루 KIA 더그아웃으로 연속해서 날아갔다.

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노시환은 KIA 선발 황동하의 2구 변화구를 잡아당겼으나 방망이 끝에 맞고 배트가 두 동강이 났다.

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회 노시환의 부러진 방망이가 KIA 3루 더그아웃으로 날아가고 있다. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회 노시환의 부러진 방망이가 KIA 3루 더그아웃으로 날아가고 있다. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회 노시환의 부러진 방망이가 KIA 3루 더그아웃으로 날아가고 있다. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

부러진 방망이는 KIA 더그아웃을 날아가 김선빈 앞에 떨어질 정도로 멀리 날아갔다. 자칫, 김선빈이 크게 다칠 수도 있었으나 날아온 방망이를 황급히 피했다.

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노시환은 황동하의 3구, 4구도 연속 파울볼이 됐다. 이번에도 파울볼이 3루 더그아웃으로 날아가자 김신빈이 미소를 지어 보였다. 고의는 아니었지만 계속된 노시환의 파울 타구가 자신에게 날아오자 미소를 지었다.

노시환의 부러진 방망이가 KIA 3루 더그아웃까지 날아가고 있다.

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노시환은 8구까지 가는 접전을 펼쳤으나 KIA 선발 황동하의 슬라이더에 헛스윙 삼진을 당하고 말았다.

이날 노시환은 4타수 무안타로 부진했고, KIA 선발 황동하는 6이닝 1실점 호투를 펼치며 시즌 6승을 챙겼다.