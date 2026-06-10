이혜영, 폐암 투병후 퉁퉁부은 눈 "좌절 많이 해, 온몸이 흉터 투성이"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 이혜영이 투병 이후의 일상과 솔직한 고백이 담긴 유튜브 채널 개설 소식을 전하며 근황을 밝혔다.

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10일 이혜영은 자신의 SNS를 통해 장문의 글과 영상을 공개하고 팬들과 직접 소통에 나섰다. 그는 "안녕하세요, 이혜영입니다. 오랜만이죠. 제가 이렇게 짠~하고 다시 나올 수 있을지 몰랐죠?"라며 반가운 인사를 건네 오랜만의 근황 공개에 설렘을 드러냈다.

이어 그는 암 투병으로 보낸 지난 시간을 돌아보며 담담한 심경을 전했다. "암 투병을 했던 5년간 제 생활이 궁금하셨죠? 그 시간을 지나면서 많은 것들이 사라졌고, 또 많은 것들이 새로 생겼습니다. 그동안 제가 배운 건 하나예요. 건강하다는 것, 그 자체가 행복이라는 것"이라고 밝혔다.

이혜영은 일상의 소중함에 대한 깨달음도 전했다. 그는 "오늘 뭘 먹었는지, 어디를 걸었는지, 무엇에 웃었는지. 예전엔 당연하게 여겼던 것들이 지금은 전부 다 감사하다"며 삶을 바라보는 시선이 완전히 달라졌음을 전했다.

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또한 팬들을 향해 특유의 밝은 에너지로 메시지를 남겼다. "여러분! 또 다른 행복을 찾아서 함께 모험을 떠나봅시다. 벌써부터 설레고 너무 재밌어요~~~~~ 함께 살아봅시다아아!!!!!!!!!!!!!"라며 기대감을 드러냈다.

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끝으로 그는 "화려했던 이혜영 말고, 더 솔직해진 이혜영을 만나러 와주세요"라며 유튜브 채널 개설 소식을 직접 알렸다. 함께 공개된 영상에는 셀프 카메라를 든 이혜영이 팬들에게 직접 인사를 전하는 모습이 담겼다.

영상 속 이혜영은 "오랜만이다. 제가 많이 아프지 않았냐"라고 운을 뗀 뒤, "제가 옆구리를 절제해서 폐를 꺼냈기 때문에 상처가 많다. 시술도 많이 받고 주사도 많이 맞았다"며 수술 자국이 남은 옆구리를 직접 공개해 안타까움을 자아냈다.

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그는 이어 "통증을 일으키는 곳이 바로 이곳"이라며 "이곳에서 유착이 계속되고 아프니까 타고 올라가 머리까지 아팠다"고 설명했다.

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또한 눈 증상으로 이어진 고통도 털어놨다. 그는 "저는 증상이 눈으로 왔다. 여자분들은 눈이 예쁘지 않으면 속상하지 않냐. 이걸로 좌절을 많이 했다"며 "눈이 붓거나 피곤해 보여도 이해해 달라"고 담담히 말했다.

아울러 온몸에 남은 피멍과 흉터도 언급했다. 이혜영은 "주사를 많이 맞다 보니 혈관이 약해졌다. 그러다 보니 주삿바늘도 잘 안 들어가고 흉터도 많이 남았다. 온몸에 상처와 흉터가 있다"며 "너무 속상하고 힘들지만 그래도 이겨내고 열심히 해보겠다"고 다짐했다.

마지막으로 그는 "여러분 저 다시 세상 밖으로 나오려고 한다. 유튜브 기대해 달라"고 전하며 새로운 시작을 예고했다.

이혜영의 유트브 채널명은 '이혜영은 못말려'로, 11일 최초 공개된다.

한편 이혜영은 지난 2021년 폐암 초기 진단을 받고 치료를 받으며 투병 생활을 이어온 바 있다. 최근에는 담석증으로 응급실을 찾은 사실이 알려지기도 했다. 그는 건강 회복 이후에도 활발한 활동을 이어가며 방송과 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com