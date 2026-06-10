'대체 뭘 더 해야 하나' 153km 고우석 또 퍼펙트. ERA 1.69인데 ML은 감감무소식

디트로이트 트리플A 톨레도 머드핸스 경기에 등판한 고우석. 사진출처=유튜브 캡쳐

디트로이트 트리플A 톨레도 머드핸스 경기에 등판한 고우석. 사진출처=유튜브 캡쳐

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[스포츠조선 권인하 기자]이 정도면 기회를 줄만할 것 같지만 콜이 오지 않는다. 그래도 고우석은 철벽이다.

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디트로이트 타이거즈의 트리플A팀인 톨레도 머드헨즈에서 뛰고 있는 고우석이 또 무실점을 기록했다.

고우석은 10일 세인트폴 세인츠(미네소타 트윈스 산하)와의 홈경기에 9회초 등판해 1이닝을 무안타 무실점의 퍼펙트로 막고 경기를 끝냈다.

지난 4일 2이닝 무실점 후 6일만에 등판이었지만 전혀 문제없이 깔끔한 피칭을 했다.

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12-4로 크게 앞선 9회초 등판한 고우석은 선두 아론 사바토를 2구째 79.2마일(127.4㎞)의 몸쪽 커브로 중견수 플라이로 처리하며 가볍게 출발했다.

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벤 로스도 2구째 94.6마일(152.2㎞)의 가운데 낮은 직구로 우익수 플라이로 잡아냈고,

8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 9회초 투구를 무실점으로 마친 고우석이 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.08/

2023 KBO리그 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기가 19일 광주기아챔피언스필드에서 열렸다. 경기에서 승리한 LG 고우석이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.09.19/

태너 쇼벨은 3구 연속 볼을 던졌지만 4구째 스트라이크를 꽂은 뒤 5구째 93.8마일(150.9㎞)의 몸쪽 낮은 직구로 3루수앞 땅볼로 처리해 경기를 마무리 지었다.

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총 9개의 공을 던진 고우석은 최고 95마일(약 152.9㎞)의 직구를 6개, 커터 2개, 커브 1개로 삼자범퇴를 만들어냈다.

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직구를 많이 던졌다는 것은 그만큼 직구의 구위가 좋다는 것을 의미. 올시즌 트리플A에서 11경기 3홀드 평균자책점 3.12를 기록 중. 더블A에서 올라온 이후엔 16이닝 3실점으로 평균자책점이 1.69로 매우 좋다.

분명히 잘 던지고 있는데 다른 투수들이 먼저 메이저리그에 콜업됐다. 정신적으로 무너질 수도 있지만 고우석은 멘탈을 잘 잡고 자신의 피칭을 이어나가고 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com

고우석. Milb.com 홈페이지 캡쳐