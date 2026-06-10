최수영, 정경호가 첫 남친이었다.."처음이라 비밀연애 요령도 몰라" 인터뷰 재조명

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 최수영이 배우 정경호와 14년 열애 끝 결별한 가운데, 과거 인터뷰가 재조명되고 있다.

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최수영은 지난 2014년 SBS '힐링캠프'에 출연해 당시 정경호와의 열애에 대해 언급했다. 정경호와의 열애를 인정한지 얼마 안 된 시점이었다.

최수영은 "세 번씩이나 걸려 열애설이 났는데, 비밀연애 스킬이 부족했나"라는 질문을 받고 "요령이 없었다. 처음 사귄 남자친구라서 공개 열애가 어떤 느낌인지 잘 몰랐던 것 같다"라고 말했다. 이어 "제 포지션이 확실하지 않은데 수식어가 생기는 거 아닌가"라며 공개 열애 부담감에 대해서도 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다.

한편 정경호와 최수영은 2012년 연인으로 발전, 2014년부터 공개 열애를 이어왔지만 최근 결별했다. 지난 9일 온라인 커뮤니티, 소셜미디어에서 두 사람이 서로의 계정을 언팔로우 했다는 소식이 전해지며 결별설이 불거진 바. 이후 최수영 소속사 사람엔터테인먼트 측은 "최수영이 최근 정경호와 헤어진 것이 맞다. 두 사람은 좋은 동료로 남기로 했다"라며 결별을 인정했다.

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joyjoy90@sportschosun.com