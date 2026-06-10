"정경호·최수영, 결혼은 어렵다"더니…6개월 전 신점 '성지됐다'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정경호와 그룹 소녀시대 출신 배우 최수영이 14년 공개 열애 끝에 결별한 가운데, 지난해 말 두 사람을 두고 "결혼은 어렵다"고 풀이했던 유명 무속인 명도령의 신점 영상이 뒤늦게 '성지'로 떠오르며 화제를 모으고 있다.

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지난해 12월, 유튜브 채널 '착한 무당들'에 업로드된 영상에서는 명도령이 정경호와 최수영의 생년월일만을 가지고 두 사람의 궁합과 미래를 내다보는 블라인드 신점을 진행했다.

영상 속 명도령은 정경호의 사주에 대해 "고집이 세고 완벽주의자 성향이 있지만 속정이 깊고 올바르게 살려는 사람"이라고 분석한 뒤, 최수영에 대해서는 "자유로운 영혼에 고집이 세고 일방적으로 맞춰주길 바라는 성격"이라고 짚었다.

이어 두 사람의 관계를 보던 명도령은 "연애는 오래 한 것 같고 친구처럼 만나는 거 같은데 결혼운은 안 보인다"며 "결혼까지 이어지기는 어렵고 이별수가 들어와 결혼까지는 어렵고 조만간 헤어지지 않을까 싶다"고 예언했다.

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이 신점 영상은 지난 9일 정경호와 최수영이 공개 열애 14년 만에 바쁜 스케줄로 소원해져 좋은 동료로 돌아가기로 했다는 공식 결별 보도가 나오면서 성지가 됐다.

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장기 연애 끝 결별 가능성을 언급한 대목이 실제 상황과 맞아떨어졌다는 반응이 이어지면서 해당 영상에도 관심이 쏠리고 있다.

명도령은 앞서 박나래를 둘러싼 각종 논란이 수면 위로 떠오르기 전에도 관련 흐름을 언급해 화제를 모은 바 있다.

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당시 그는 박나래의 사주를 보며 "허영심과 욕심이 크고 갑자기 망신수가 들어 사람들 입에 오르내릴 것"이라며 "좋았던 이미지가 한순간에 무너져 구설에 오르고 운기가 바닥을 쳐 소리 소문 없이 마이너로 떨어질 수 있다"고 풀이했다.

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이후 박나래를 둘러싼 여러 이슈가 연이어 불거지자 온라인에서는 "정경호·최수영 결별까지 맞힌 것 아니냐", "우연이라고 보기엔 신기하다", "6개월 전 영상이 성지가 됐다" 등의 반응이 이어지며 해당 영상이 다시 주목받고 있다.

다만 신점과 사주 해석은 무속인의 개인적인 견해와 해석에 따른 것으로, 미래를 객관적으로 입증하거나 단정할 수 있는 내용은 아니라는 점에서 이를 재미와 참고의 영역으로 받아들여야 한다는 의견도 함께 나오고 있다.

narusi@sportschosun.com