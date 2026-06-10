전원주, 식모 역할 후 상처.."친구들에 놀림받은 子, 내게 떨어져 걷자고"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 전원주가 아들이 자신과 함께 다니는 것을 꺼렸던 과거를 떠올렸다.

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9일 '전원주_전원주인공' 유튜브 채널에는 전원주가 아들과 함께 도선사를 찾은 영상이 공개됐다.

이날 전원주는 아들과 절을 찾아 기도를 한 후 함께 식사를 했다. 아들은 제작진이 연예인의 자녀로 살아온 삶에 대해 묻자 "참 힘들었다"라고 떠올렸고, 전원주는 "아들은 나와 다니는 걸 싫어했다. '엄마 떨어져 와'라고 했다"라며 씁쓸해했다.

아들은 "어머니가 드라마에서 나오는 역할도 그렇고, 특별한 가정사가 있다보니 사생활이 알려지는 것도 많이 힘들었다. 지금 생각해보면 별 거 아닌데..."라고 말했다. 또 "저는 어머니에게 학교에서 있었던 일에 대해 한 번도 말씀드린 적이 없는데, 어떻게 아시고 행사 때마다 오셨다. 수시로 저 모르게 학교에 연락을 하셨나 보다"라고 전했다.

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전원주는 다시금 "아들이 날 보며 떨어져 오라고 했다. 손 잡고 가려고 하면 '엄마, 저 쪽으로 떨어져 가'라고 했다. 그래서 째려보며 '이 자식아! 뭘 떨어져'라고 했다"라며 재차 상처받았던 마음을 드러냈다. 이어 "아들 친구들이 나를 보고 '식모 지나간다'라고 놀리니까, 내가 떠야겠다는 생각이 들었다"라며 덤덤하게 말했다.

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joyjoy90@sportschosun.com