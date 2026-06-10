신정환, 지상파 복귀 안 하는 이유 "시청률 높은 프로서 섭외..가족들이 극구 반대"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 신정환이 지상파 예능 프로그램에서 여러 차례 출연 제안을 받았다고 밝혔다.

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9일 유튜브채널 '철없는 장사꾼'에는 '신정환은 요새 뭐 할까? feat. 철없는 장사꾼) | ep.1 형은 왜 지상파 복귀를 안 하는 거예요?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 신정환은 지상파 방송에 출연하지 않는 이유에 대해 "안 나가는 게 아니다. 솔직히 이야기해서 3~4번 정도 큰 프로그램에서 섭외가 들어왔다"고 밝혔다.

이어 "가족 공개하는 프로그램이었는데 이름만 대면 알 정도로 시청률이 어마어마하게 나왔던 방송"이라며 "많은 분이 보셨던 프로그램 2개에서 섭외가 왔고, 1개는 다른 프로그램에서 섭외가 왔는데 못 나갔다"고 설명했다.

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그는 "가족 예능에 출연하면 물론 잠깐 나왔을 때 광고도 찍고 주위에 있는 사람들도 알아보고 축하 전화 오고 주변에서 좋아한다"며 "하지만 가족들이 외출할 때 불편함을 많이 겪는다"고 말했다.

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그러면서 "결론적으로는 우리 가족들이 극구 반대했다. 인형 탈 쓰고 방송을 하든, 뭘 하든 혼자만 하라고 하더라"며 "지상파에서 섭외가 들어왔는데 (방송) 안 하다 보니까 요즘은 섭외가 없다"고 덧붙였다.

신정환은 아들이 연예인을 하겠다고 하면 어떻게 하겠느냐는 질문에 "별로 추천하고 싶지는 않다. 끼가 있으면 다른 나라에 가서 하라고 하고 싶다"며 "누구 아들이라고 해서 좋을 게 없다"고 답했다.

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또 탁재훈과 컨츄리꼬꼬로 다시 활동할 계획이 있느냐는 물음에는 "몸값이 다르다. 내가 싸다"고 답했다. 이어 "(탁)재훈 형한테 8:2까지 해준다고 했다. 9:1은 내 자존심이 진짜 허락하지 않는다"며 너스레를 떨었다.

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그러나 기다리는 팬들이 많다는 말에 "9:1로 이야기 던져볼까. 100만원을 받는다고 하면 형한테 10만 원만 달라고 하겠다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 신정환은 1994년 룰라로 데뷔했으며, 1998년 탁재훈과 컨츄리꼬꼬를 결성해 큰 사랑을 받았다. 하지만 2010년 해외 원정 도박 혐의로 징역형을 선고받았다.

당시 신정환은 '뎅기열 거짓말' 논란으로 대중의 공분을 샀고, 연예계에서 사실상 퇴출당했다. 이후 방송 복귀를 시도했지만 여론의 벽을 넘지 못했다.

최근에는 서울 군자동에서 식당을 운영하며 월 매출 1억 원을 기록하는 '대박' 사장이 됐다는 사실이 알려져 화제를 모았다. 또한 유튜브 채널 '닭터신' 등에도 출연하며 대중과도 소통하고 있다.