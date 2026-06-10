정경호, '14년 열애' 최수영과 결별 인정 당일 공개한 사진..함께 키운 반려견에 애틋

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 정경호, 그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 최수영이 14년 장기 열애 끝 결별한 가운데 두 사람이 함께 키우던 반려견 호영이의 근황이 공개돼 눈길을 끈다.

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9일 정경호는 자신의 SNS에 "방귀쟁이"라는 글과 사진 한 장을 공개했다. 공개된 사진에는 호영이가 카메라를 바라보고 있는 모습이 담겼다. 반려견을 향한 정경호의 애정이 고스란히 드러나는 대목. 이 사진은 공교롭게도 이 날은 두 사람의 결별이 공식화 된 날이라 더욱 눈길을 끌었다.

정경호는 지난 2020년 유튜브 채널 '모노튜브' 채널을 통해 "호영이는 여자친구와 나의 이름을 따서 만든 이름"이라며 호영이의 작명 이유를 밝힌 바 있다. 또 "여자친구와 같이 키우고 있어서 일할 때는 서로 봐주곤 한다"라고 덧붙이기도. 이후에도 두 사람은 각자의 SNS를 통해 호영이와 보내는 일상을 공개하며 각별한 애정을 드러냈다.

2023년 정경호가 주연을 맡은 tvN 드라마 '일타 스캔들'에서 호영이가 깜짝 포착돼 화제를 모으기도 했다. 당시 팬들은 정경호, 최수영의 커플 반려견 등장에 반가움을 드러냈다.

사진=tvN '일타스캔들' 캡처

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이렇듯 호영이는 두 사람의 장기 연애를 함께해 온 반려견으로, 두 사람을 상징하는 존재이기도 했다. 그런 가운데 최근 정경호가 공개한 호영이의 사진은 두 사람의 결별 소식과 맞물려 더욱 관심을 받고 있다.

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한편 정경호와 최수영은 2012년 연인으로 발전, 2014년부터 공개 열애를 이어왔지만 최근 결별했다. 지난 9일 온라인 커뮤니티, 소셜미디어에서 두 사람이 서로의 계정을 언팔로우 했다는 소식이 전해지며 결별설이 불거진 바. 이후 최수영 소속사 사람엔터테인먼트 측은 "최수영이 최근 정경호와 헤어진 것이 맞다. 두 사람은 좋은 동료로 남기로 했다"라며 결별을 인정했다.

joyjoy90@sportschosun.com