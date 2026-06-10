'韓 최초 MLB 타격왕' 탄생 임박 미쳤다! 이정후 '타율 톱2' 등극…1위까지 '고작 3리 남아'→로페즈를 넘어라

이정후가 한국인 최초로 메이저리그 타격왕 자리를 노린다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 메이저리그 역사에 도전한다. 연속 안타 행진을 16경기까지 늘렸고, 리그 전체 타자 중 타율은 공동 2위에 올라섰다. 2026시즌 한국 타자 최초로 메이저리그 타격왕에 오를지 주목된다.

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이정후는 9일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 2026시즌 메이저리그 홈경기에서 5번 타자 우익수로 선발 출장해 5타수 4안타 2득점을 마크했다. 시즌 타율은 0.333, OPS는 0.820이다. 필라델피아 필리스의 브랜던 마쉬와 타율에서 공동 2위를 기록 중이다. 이정후보다 타율이 앞서는 타자는 마이애미 말린스의 오토 로페즈(0.336)뿐이다

이정후는 지난달 15일 LA 다저스전을 시작으로 매 경기 안타를 때려내고 있다. 이는 2013년 추신수와 2023년 김하성이 만든 16경기 연속 안타와 타이 기록이다.

이날 이정후는 1회 말 2사 1·2루 상황에서 상대 오프너 리차드 러브레이디의 4구째인 직구를 때려 직선타로 물러났다.

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이정후는 두 번째 타석에서 바로 안타를 기록했다. 4회 1사 주자 없는 상황에서 롱릴리프 마이크 마이콜라스의 초구를 타격해 우전 안타로 연결했다. 후속타가 없어 이정후의 득점으로 이어지지는 않았다.

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이정후는 6회에도 번뜩였다. 팀이 0-1로 뒤지고 있던 상황에서 이정후가 중전 안타에 성공했다. 이어 엘드리지와 채프먼의 안타가 터지면서 이정후가 홈 베이스를 밟았다.

AP연합뉴스

이정후는 8회에도 선두타자로 나서 내야 땅볼성 타구를 쳤지만, 전력 질주하면서 1루에서 세이프됐다. 원심은 아웃이었지만, 비디오 판독으로 번복됐다. 상대 수비 실책으로 2루까지 간 이정후는 엘드리지의 적시타로 득점했다. 샌프란시스코의 후속타가 터지면서 3-1 리드를 가져갔다.

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그러나 9회 초 샌프란시스코 불펜이 흔들렸다. 데일런 라일의 역전 적시타까지 나오면서 스코어가 3-4까지 뒤집혔다.

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이정후는 9회 말에도 수준급의 타격 능력을 보여줬다. 2사 1루에서 우전 안타를 때려냈다. 그러나 2사 1·3루 찬스에서 엘드리지가 아웃되면서 샌프란시스코는 워싱턴에게 패배했다.

샌프란시스코의 성적과는 별개로 이정후의 활약에 대한 기대는 커지고 있다. 시즌이 반환점에 가까워지고 있는 시점에서 이정후가 막판까지 지금의 타격감을 유지할 수 있을지가 관건이다. 부상에서 복귀한 이후 타격에 제대로 눈을 뜬 이정후다. 이번 시즌 한국 선수로서 메이저리그에 큰 족적을 남길 수 있을지 관심이 집중된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com