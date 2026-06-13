"2주 후 재검진" AG 유격수 뽑히자마자 충격 말소, 9회말 2사만루 노대타, 이유가 있었다

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 이재현이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

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[스포츠조선 정현석 기자]아쉬웠던 9회말 2사 만루 찬스.

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삼성 라이온즈는 박계범 타석에 바꿔줄 대타 카드가 없었다.

12일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG 랜더스와의 주말 첫 경기. 삼성은 3대5로 패했다.

삼성은 2점 차로 뒤진 9회말 2사 후 SSG 마무리 조병현을 상대로 김자찬의 볼넷과 김헌곤의 안타로 1,2루를 만들며 마지막 역전 기회를 잡았다.

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구자욱 타석까지 왔다. 이날 구자욱은 안타가 없었지만, 직전 타석에서 빨랫줄 같은 외야타구를 날리며 타격감을 끌어올리던 상황. 홈런 한방이면 끝내기 역전승도 가능했다.

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마침 SSG 경헌호 투수코치가 마운드를 향했다.

아시안게임 대표팀에 발탁된 조병현 조형우 배터리와 한참 이야기를 나눴다. '최대한 어렵게 승부하자'는 논의. 삼성의 남은 야수를 계산한 지시였다.

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삼성 벤치에 남은 야수는 이재현 강민호 장승현 셋 뿐이었다. 연장승부를 감안하면 사실상 이재현 뿐이었다.

14일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기. 2회초 무사 만루 이재현이 선제 만루홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.14/

결국 조병현은 변화구 유인구 위주로 볼 3개를 연달아 던진 뒤 3B1S에서 포크볼 유인구를 또 던졌지만, 구자욱이 참아내고 볼넷으로 출루했다. 2사 만루. 안타 한방이면 동점이 될 상황.

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하지만 삼성벤치에는 박계범 타석에 쓸 대타카드가 없었다.

이재현은 골타박 후유증으로 허리 쪽 통증이 남아 있었다. 연장 승부를 고려하지 않고 조병현에 강한 강민호를 넣는 건 어땠을까 하는 가정도 의미가 없었다. 강민호도 왼쪽 등 쪽 담 증세로 출전하기 힘든 상황이었다.

결국 대타 없이 박계범이 타석에 섰고, 조병현은 패스트볼 4개를 잇달아 던진 끝에 헛스윙 삼진을 잡아내며 경기를 끝냈다.

삼성 팬들로선 아쉬웠던 경기. 하지만 어쩔 수 없는 상황이었다.

27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 강민호가 볼넷 출루하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.27/

다음날인 13일 삼성은 이재현과 강민호를 모두 1군에서 말소했다.

삼성 구단은 '이재현 선수는 요추통증이 지속돼 12일 MRI 교차 진단 결과 골멍(골타박)이 호전되지 않아 13일 엔트리에서 말소한 뒤 2주 후 재검사를 통해 향후 훈련 계획을 수립할 예정'이라고 밝혔다.

강민호 역시 담증세가 호전되지 않아 1군 엔트리에서 제외했다. 엔트리에는 김도환 장승현 두명의 포수가 남아 있다.

삼성은 이날 2군 타점왕 이창용과 휴식 후 13일 SSG전 선발로 복귀하는 후라도를 등록했다. 이창용은 퓨처스리그 58경기에서 0.336의 타율과 9홈런, 47타점으로 퓨처스리그 4번 타자로 활약해왔다.