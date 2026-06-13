'한국에 충격패' 체코 현지 반응 절망적 "세계 축구 수준 확인, 골키퍼가 제일 잘해"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 후반 골키퍼 김승규의 선방으로 득점을 놓친 체코 선수들이 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김대식 기자]충격패를 당한 체코는 슬픔에 잠겼다.

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대한민국 월드컵대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 할리스코주 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 역전승했다. 이날 승리로 한국은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 1차전 승리를 챙겼다.

한국은 전반 내내 체코를 두드렸다. 높이를 앞세운 체코였지만 전반전에 그렇게 위협적이지 않았다. 체고 핵심 파트리크 시크는 김민재한테 잡아먹혔다.

그래도 체코는 후반 14분 스로인에서 라디슬라프 크레이치의 높이를 앞세워 선제골을 기록했지만 한국의 공세를 버티지 못했다. 후반 22분 황인범의 침착함이 돋보인 동점골, 후반 35분에는 오현규를 놓치면서 무너졌다. 20년 만에 월드컵에 진출한 체코지만 최악의 스타트다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 라디슬라프 크레이치가 선제골을 터뜨리며 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

체코 매체 Seznam Zpravy는 경기 후 '74세의 미로슬라프 코우베크 감독에게 이번 경기는 생애 첫 월드컵 경기였다. 그러나 결코 아름다운 추억으로 남을 만한 밤은 아니었다. 악마 같은 반전이 가득했던 경기였고, 체코 입장에서는 씁쓸한 결말로 끝났다. 감정적으로는 뜨거웠지만 결국 체코 대표팀은 환희에서 슬픔으로 추락했다'며 경기를 돌아봤다.

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매체는 '단 한 경기, 그것도 불과 30분 남짓한 시간 동안 이렇게 많은 감정이 오간 경우도 드물다. 주장 라디슬라프 크레이치의 선제골이 터졌을 때만 해도 그의 머리가 황금빛으로 빛나는 듯했다. 하지만 이후 한국의 역전극이 펼쳐지며 세계 축구의 높은 수준을 다시 한 번 확인시켰다'며 씁쓸한 역전패를 돌아봤다.

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애초부터 체코가 이길 만한 경기가 아니었다는 냉혹한 분석도 잊지 않았다. '전반전부터 경고 신호가 있었다. 한국은 훨씬 많은 기회를 만들었다. 체코는 공격 전개가 원활하지 않았고, 최전방 공격수 파트리크 시크는 충분한 공을 공급받지 못했다. 리옹의 스타 파벨 슐츠 역시 기대에 미치지 못했다. 아일랜드와 덴마크를 상대로 플레이오프에서 보여줬던 투지와 결속력, 절박함도 쉽게 보이지 않았다'고 비판했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 손흥민과 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

이어 '그 와중에 가장 돋보인 선수는 골키퍼 마테이 코바르였다. 유럽 플레이오프 승부차기 영웅인 그는 1시간 넘게 한국 공격진을 막아냈다. 그의 선방이 없었다면 체코는 훨씬 일찍 무너졌을 것'이라고 했다.

코우베크 감독은 경기 후 "무슨 일이 있었는지 묻는다면 한국이 더 효율적이었다. 우리에게도 기회가 있었고 더 좋은 결과를 얻을 수도 있었다. 하지만 결국 더 나은 팀이 승리했다고 생각한다. 다음 경기까지 일주일이 있다. 그동안 세부적인 분석과 평가를 진행할 것"이라고 했다. 체코는 2차전에서 남아프리카공화국과 대결한다. 만약 체코가 남아공을 상대로도 승리를 가져오지 못하면 한국은 2위 안으로 32강에 진출할 가능성이 높다.