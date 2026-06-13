'14년 열애 끝' 수영, 결별 징후 이미 티 났었다…"우울하고 고민 많아 보여"

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[스포츠조선 정안지 기자] 소녀시대 멤버 겸 배우 수영이 14년만에 배우 정경호와 결별한 가운데 "지난해 12월 경부터 이별 징후가 있었다"는 주장이 나왔다.

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13일 유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호'에는 "14년 열애 끝! 정경호, 소녀시대 수영 이별 징후"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이진호는 한 연예부 기자와 최근 결별한 정경호와 수영과 관련해 이야기를 나눴다.

해당 기자는 두 사람의 결별 시기를 묻는 질문에 최수영이 출연한 드라마 '아이돌아이'를 언급했다. 그는 "현장 스태프들 표현이 '얼굴이 고민 가득하고 시름이 있어 보이더라'고 했다"면서 "드라마 자체가 무거운 내용도 있어서 감정에 집중한 것일 수도 있다. 그런데 사적인 자리에서도 '평소와 달리 텐션이 낮고 우울하고 고민이 많았다'는 표현을 많이 들었다"라고 밝혔다. 이후 결별 기사를 본 스태프들 사이에서 "아 그래서 그랬구나"라는 반응이 나왔다고.

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해당 드라마는 작년 연말에 종영했으며, 촬영 시점은 지난해 여름, 가을 정도로 보고 있다는 기자는 "고민만 몇 개월을 한 건지, 드라마 촬영 과정에서 결별한 건지 그건 알 수 없다"라고 말했다.

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이진호는 결별 시기 관련해서 정경호가 지난해 12월 소녀시대 효연의 유튜브 채널에 출연했던 당시를 언급했다. 이진호는 "정경호는 그동안 방송에 나올 때마다 수영 이야기를 자연스럽게 했는데 당시 '수영'이라는 이름이 딱 한 번 나온다"며 "그것도 정경호 씨가 이야기 안 했다. 효연이 먼저 수영을 언급한 뒤에 나온 이야기였다"고 짚었다.

또한 결별 사실을 알리는 과정에서도 양측 주변 관계자들의 의견 차이가 있었다는 주장도 나왔다.

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기자는 "정경호 씨 측근들은 '결별 사실을 알리지 말고 최대한 조용히 넘어가자'고 했는데, 수영 씨 측근들은 '빨리 매듭짓자. 빨리 알리자'라는 온도 차이가 있다"라고 밝혔다.

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아울러 최근 결혼한 소녀시대 멤버 티파니의 결혼이 두 사람의 관계에 영향을 준 것 아니냐는 질문에 대해서는 선을 그었다.

그는 "오래 만난 관계는 두 사람만의 비전과 그 미래를 이미 예전부터 계획해 왔을 것 같다"라면서 "설마 친구가 결혼한다고 갑자기 '왜 나는 결혼 안 하냐'라고 하지는 않았을 것 같다"라며 자신의 견해를 밝혔다.

한편, 정경호와 수영은 2012년부터 공개 열애를 이어오며 연예계 대표 장수 커플로 사랑받아 왔다. 그러나 최근 약 14년간의 만남 끝에 최근 연인 관계를 정리했다.

anjee85@sportschosun.com