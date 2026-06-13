박연수, 혼자 지아·지욱 남매 잘 키웠네...볼 뽀뽀 받으며 "좋은 사람으로 살아가길"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 박연수가 딸 지아, 아들 지욱과 함께한 다정한 일상을 공개하며 훈훈함을 안겼다.

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박연수는 13일 자신의 SNS에 "잘 키워서 좋은 사람으로 살아가길 바라는 큰 소망♥"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 딸 지아 양과 아들 지욱 군이 엄마 박연수의 볼에 뽀뽀하는 모습이 담겨있다.

어느새 훌쩍 자란 남매는 사춘기 나이에도 쑥스러움 없이 엄마를 향한 애정을 표현해 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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아이들의 사랑이 담긴 볼 뽀뽀를 받으며 눈을 꼭 감고 환한 미소를 짓고 있는 박연수의 표정에서는 엄마로서의 행복과 뿌듯함이 고스란히 느껴졌다. 가족의 따뜻한 분위기와 끈끈한 애정이 사진 한 장만으로도 전해져 훈훈함을 더했다.

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한편 박연수는 2006년 전 축구선수 송종국과 결혼했으나, 2015년 이혼 후 홀로 딸 송지아와 아들 송지욱을 양육 중이다. 최근 지아 양은 한국여자프로골프협회(KLPGA) 정회원 자격을 취득하며 정식 프로로 데뷔했다. 또한 지욱 군은 축구 국가대표 아버지 송종국의 피를 이어받아 현재 전국 고교 축구부 중 상위권으로 유명한 진위고등학교의 평택 진위FC 소속으로 활약 중이다.

anjee85@sportschosun.com