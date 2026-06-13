"데이트 비용 3천만 원에 10억 제안까지"…'선 넘는' 아나운서들의 솔직 고백

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[스포츠조선 김준석 기자] 아나운서 출신 방송인들이 파격적인 입담으로 방송가를 뜨겁게 달궜다.

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지난 12일 유튜브 채널 'B급스튜디오'에는 '매운 썰 풀장전 하고 오신 누나들'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 방송에는 손문선, 장효윤, 박가영 등 '아나운서계의 이단아'로 불리는 세 사람이 출연해 그동안 어디서도 털어놓지 않았던 매운맛 에피소드들을 쏟아냈다.

방송에서 가장 눈길을 끈 주제는 연예계의 어두운 이면인 '스폰서 제안'이었다.

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손문선은 "과거 한 기업 관계자로부터 식사 자리만 가지면 10억 원을 주겠다는 제안을 받은 적이 있다"고 밝혀 모두를 경악게 했다.

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이어 장효윤 역시 SNS 다이렉트 메시지(DM)를 통해 들어오는 은밀한 제안들을 언급했다.

장효윤은 "VVIP 매칭 서비스라며 만남에 데이트 비용 3천만 원을 주겠다는 메시지가 온다"고 털어놨다.

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이어 장효윤은 "그 얘기를 했더니 다른 아나운서가 '나는 5천만 원까지 제안을 받은 적 있다'라고 하더라. 내가 그 사람보다 급이 높다고 생각했었는데 제의를 받을건 아니지만 자존심이 상했다"라고 맞받아치며 출연진들 사이의 미묘한 '액수 기싸움'으로 이어져 웃음을 자아냈다.

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다만 이들은 "모두 사기이거나 범죄와 연루될 수 있는 위험한 제안들"이라며 일침을 가했다.

narusi@sportschosun.com