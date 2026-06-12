"아침 6시까지 술?"…이용규 음주 은퇴 후폭풍, 아내 유하나 SNS까지 번진 비난

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[스포츠조선 김준석 기자]프로야구 키움 히어로즈 이용규 플레잉코치가 음주운전 사고로 불명예스럽게 유니폼을 벗게 된 가운데, 후폭풍이 아내인 배우 유하나의 SNS로까지 번지고 있다.

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12일 이용규의 음주운전 사실이 알려진 직후 일부 누리꾼들은 유하나의 개인 SNS를 찾아 관련 게시물에 댓글을 남기며 반응을 쏟아냈다. "월드컵에 묻히나", "잘가라", "용규형 음주 사실이냐", "코치라는 직책을 가진 선수가 아침 6시까지 술을 마시냐" 등 이용규를 향한 비판과 조롱이 담긴 댓글들이 잇따랐다.

다만 일각에서는 "잘못은 이용규 개인의 일인데 가족 SNS까지 찾아가 비난하는 것은 지나치다", "배우자인 유하나를 향한 악성 댓글은 자제해야 한다"는 의견도 나오고 있다.

앞서 키움 구단은 이날 "이용규 코치가 이번 사안에 대한 책임을 통감하며 프로 생활을 마무리하겠다는 뜻을 밝혀 이를 수용했다"고 공식 발표했다.

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구단은 "소속 구성원의 물의로 팬 여러분과 KBO리그 관계자들께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

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이용규는 이날 오전 6시 25분께 경기도 구리시 아천동에서 술을 마신 채 차량을 운전하다 적색 신호에 직진해 맞은편에서 유턴하던 차량과 충돌했다.

사고 충격으로 그의 차량은 갓길에 정차해 있던 순찰차 후미까지 들이받은 것으로 알려졌다. 경찰이 측정한 혈중알코올농도는 면허취소 수치였으며, 현재 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 불구속 입건된 상태다.

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이용규는 구단을 통해 "어떠한 변명도 하지 않고 저의 잘못을 깊이 반성하고 있다"며 "관계 기관의 조사에 성실히 임하고, 사고 피해자들께 진심으로 사죄드린다. 피해 회복을 위해 모든 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

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2004년 프로에 데뷔한 이용규는 KIA 타이거즈와 한화 이글스, 키움 히어로즈를 거치며 통산 2140안타를 기록한 리그 대표 교타자로 활약했다.

특히 2008 베이징 올림픽 금메달 멤버로 한국 야구의 전성기를 이끈 주역 중 한 명으로 사랑받았다.

최근에는 선수 겸 1군 타격코치로 활동하며 올 시즌 종료 후 아름다운 은퇴를 준비하고 있었지만, 한순간의 잘못된 선택으로 20년 넘게 이어온 야구 인생을 불명예스럽게 마감하게 됐다.

음주운전 사고의 여파가 가족의 SNS 공간에까지 번지면서 안타까움을 더하고 있다.

narusi@sportschosun.com