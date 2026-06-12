"어떻게 손흥민을 뺄 수 있지?" '비피셜' 英 BBC 극찬, '미움받을 용기' 홍명보 용병술..."감독이 거액을 받는 이유"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 물을 마시고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]"그게 바로 감독이 큰 돈을 받는 이유다."

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월드컵이라는 큰 무대에서 결단을 내린 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독을 향한 찬사였다. 대한민국은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 승리했다.

한국은 1차전 승리가 중요했다. 이번 대회 목표로 내걸은 16강 이상의 목표를 위해선 조별리그에서 선전해야 하는 상황, 첫 경기 상대인 체코를 제압해야 하는 과제가 있었다. 다만 경기는 쉽지 않았다. 태극전사들은 여러 차례 좋은 기회를 만들었으나, 문전에서의 마무리가 아쉬웠다. 전반에만 8개의 슈팅을 시도했으나 결과로 이어지지 못했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 중거리슛을 시도했지만 빗나가자 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

후반 14분 선제 실점까지 허용하며, 자칫 흔들릴 뻔한 한국은 다행히 후반 22분 터진 황인범의 동점골로 균형을 맞췄다. 승리를 위해선 역전골이 필요한 상황, 홍명보 감독은 큰 결정을 내렸다. 후반 24분 최전방 공격수로 출전한 손흥민을 빼고, 오현규를 투입했다.

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용병술은 완벽하게 적중했다. 오현규는 후반 35분 황인범의 크로스를 논스톱 슈팅으로 연결하며 체코 골망을 흔들었다. 오현규의 결승골을 끝까지 지키며 한국은 16년 만에 월드컵 조별리그 1차전 승리를 따냈다.

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영국의 BBC는 홍명보 감독의 이번 교체 결정에 놀라움을 표했다. BBC는 '그게 바로 감독이 큰 돈을 받는 이유다'라며 BBC 패널 클린턴 모리슨의 말을 전했다. 모리슨은 BBC라디오에 출연해 "(손흥민을 빼고, 오현규를 투입한)결정이 당시에 옳은 결정이라고 생각하지 않았지만, 오현구가 승리를 이끌며 옳은 결정이 됐다"며 "이렇기에 주요 대회에서 감독을 맡은 삼들이 거액의 연봉을 받는 것이다. 한국은 이번 승리가 얼마나 중요한지, 그리고 얼마나 값진 3점인지 잘 알고 있다. 이번 승리는 남은 대회 기간 동안 선수들에게 자신감을 불어넣어 줄 것"이라고 평가했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com