체코는 억울하다! 왜 한국만 좋아해...월드컵 은혜 갚은 멕시코, "손흥민에게 열광의 함성"

사진=X 캡처

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 한국과 멕시코 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국과 체코의 경기였지만, 경기장을 찾은 멕시코 홈팬들의 마음은 한쪽으로 기울었다.

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체코의 iSport는 12일(한국시각) '멕시코 유니폼을 입은 수만명의 관중이 이번 경기를 침착하게 지켜봤다'고 보도했다.

iSport는 '멕시코 팬들은 손흥민이 공을 잡을 때마다 한국 팬들처럼 열광적인 함성을 질렀다. 그런 상황은 자주 발생했다. 3000여명의 체코 팬도 소수였지만, 대표팀을 향해 훌륭한 응원을 보냈다'고 전했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 동점골을 넣은 황인범이 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 12일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 역전승했다. 한국은 이날 선제골을 허용했음에도 후반 적극적인 공세를 펼치며, 승리를 맛봤다.

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이날 경기 경기장은 매진이 아니었지만, 그럼에도 많은 수의 팬이 경기장에 방문해 뜨거운 응원 열기를 보였다. 한국과 체코의 팬, 그리고 가장 많은 수를 차지한 것은 역시 자국 멕시코 팬들이었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 붉은 악마와 승리의 기쁨을 나누는 선수들의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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멕시코 팬들은 중립이 아닌 한국을 응원했다. 한국 축구는 2018년 러시아 대회에서 당시 세계 최강 독일을 2대0으로 낚는 대이변으로 멕시코에 16강 진출을 선물했다. 그 '은혜'를 잊지 않는 분위기다. 지난 7일 홍명보호의 베이스캠프에서 열린 오픈 트레이닝에도 멕시코 현지 팬 800여명이 자리했다. 이들은 손흥민 등 태극전사들을 향해 뜨거운 응원을 보냈다. 이외에도 한국 문화도 크게 작용했다. 멕시코에선 BTS(방탄소년단), 블랭핑크 등 K-POP 그룹들이 큰 인기를 끌고 있다.

한편 일부 한국 팬들의 멕시코 분장에 멕시코 팬들이 환호하기도 했다. 일부 한국 팬은 솜브레로(챙이 큰 모자)를 쓰고, 경기장에 방문했다. 멕시코의 문화를 즐기는 모습이었다. 멕시코 팬들은 그모습을 SNS에 공유하며 "이것이 월드컵의 멋진 방식", "한국은 우리의 문화를 완벽하게 파악했다"고 칭찬했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com