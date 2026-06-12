[체코전]'韓 좋은 축구 한다'→'이강인 대단하다' 日 열도 '깜짝' 들썩인 홍명보호 활약…"그냥 강하네!" 극찬

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민과 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 터뜨리고 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 열도가 '에이스' 이강인(25·파리생제르맹·PSG)의 활약에 깜짝 놀랐다.

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일본 축구 전문 매체 풋볼존은 12일 '대한민국이 월드컵 첫 경기에서 체코를 상대로 초반부터 맹공격을 펼쳤다. 이강인이 대단하다'고 보도했다.

대한민국 축구대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 짜릿한 역전승을 거뒀다. 한국은 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 선제골을 내주며 주춤했다. 그러나 후반 22분 황인범(페예노르트)의 동점골로 경기를 원점으로 돌렸다. 그리고 후반 35분 '특급 조커' 오현규(베식타시)가 월드컵 데뷔전에서 데뷔골을 결승골로 완성했다. 한국은 경기 막판 김승규(FC도쿄)의 선방까지 묶어 승리했다. 이로써 한국은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 월드컵 1차전에서 승리를 챙겼다.

한국은 3-4-2-1 포메이션을 들고 나왔다. 손흥민(LA FC)이 최전방에서 공격을 이끌었다. 좌우에서 이재성(마인츠)과 이강인이 힘을 보탰다. 중원은 이태석(아우스트리아 빈) 황인범 백승호(버밍엄시티) 설영우(츠르베나 즈베즈다)가 위치한다. 수비는 이한범(미트윌란) 김민재(바이에른 뮌헨) 이기혁(강원FC)이 담당했다. 골문은 김승규가 지켰다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 터뜨리고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민의 슛이 상대 수비에 막히고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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한국은 경기 초반부터 상대 골문을 적극적으로 노렸다. 풋볼존은 '한국이 전반부터 공격을 시도하는 장면이 여러 차례 있었다. 전반은 0-0으로 끝났지만, 온라인에선 생각보다 한국이 강하다는 반응이 이어지고 있다'고 했다.

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이 매체는 '이강인이 강력한 중거리슛을 날렸지만, 상대 골키퍼에 막혔다. 그 뒤에도 기회를 만들었지만, 결정적인 기회를 만들지 못했다. 체코에 약간 밀리는 장면도 있어지만, 전반 막판 다시 한국이 압박하는 전개가 나타났다. 전반 39분 손흥민이 드리블 뒤 슈팅했지만, 아쉽게도 상대 골문을 뚫지 못했다'고 전했다. 풋볼전에 따르면 팬들은 '한국이 예상보다 강한가', '이강인이 너무 날카롭다', '그냥 강하네', '이강인이 대단하다', '좋은 축구를 하고 있다' 등의 반응이 쏟아졌다.

한편, 일본 팬들의 칭찬을 한몸에 받고 있는 이강인은 특유의 패스 능력을 유감없이 발휘했다. 그는 전반 6분 넓은 시야로 반대 전환 롱 크로스를 올렸다. 전반 12분엔 중원에서 볼을 받아 손흥민에게 살짝 연결했다. 다만, 손흥민의 슈팅은 상대 수비에 막혀 굴절됐다. 그는 전반 16분 또 한번 날카로운 반대 전환 패스로 체코의 수비진을 흔들었다.

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그의 역할은 단순히 볼을 배급하는 데 그치지 않았다. 이강인은 전반 14분 기습적인 중거리슛으로 체코의 간담을 서늘케했다. 그는 상대 진영으로 파고드는 과정에서 패스 대신 강력한 왼발 중거리슛을 시도했다. '예상'을 깬 것이다. 하지만 그의 힘이 실린 왼발슛은 상대 골키퍼 선방에 막혔다.

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다급해진 체코는 '수비 핵심' 라디슬라프 크레이치(올버햄튼)를 붙여 이강인 막기에 나섰다. 하지만 이강인은 차원이 다른 볼 키핑 능력을 선보이며 틈을 보이지 않았다. 크레이치는 1m90이 넘는 장신 수비수로 체코의 캡틴이기도 하다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com