[체코전]비난을 위한 비난! 굴복하지 않은 홍명보 감독의 환희, 드디어 월드컵 첫 승 신고…손흥민 대신 오현규, 신들린 용병술 적중

체코전 살피는 홍명보 감독 (사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기. 전반 한국 홍명보 감독이 선수들의 경기 모습을 지켜보고 있다. 2026.6.12

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 주심을 향해 항의하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 오현규가 역전골을 넣은 후 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김성원 기자] 두 번의 실패는 없다. 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독의 출사표다.

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그는 결전을 하루 앞둔 11일(이하 한국시각) "2014년 대회에선 실패를 했지만, 그동안 많은 경험을 토대로 이번 월드컵을 잘 준비했다고 생각한다"며 "항상 결과는 예측할 수 없지만, 우리 선수들이 나가서 신나고 재미있고 활기차게 뛸 수 있는 분위기는 만들어졌다고 생각한다. 그런 부분이 저한테 중요하고, 팀으로서도 긍정적이다"이라고 강조했다.

2014년 7월, 10년 만에 국가대표팀 사령탑으로 돌아온 그는 '오늘'을 위해 달려왔다. 비난을 위한 비난에 노출됐지만 11회 연속 월드컵 본선 진출에 성공했다. 북중미월드컵 첫 경기, 홍 감독이 산뜻하게 첫 발걸음을 뗐다.

대한민국은 12일 멕시코 할리스코주 사포판의 에스타디오 과르디올라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 역전승했다.

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2002년 한-일월드컵 4강 신화의 주역인 홍 감독은 2005년 지도자의 길로 들어섰다. 2006년 독일월드컵 대표팀을 지휘한 딕 아드보카트 감독이 코치직을 제의했고, 수차례 고사 끝에 받아들었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣은 후 손흥민과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 터뜨리고 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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2009년 사령탑으로 첫 발을 내디딘 감독 홍명보는 승승장구했다. 그 해 이집트에서 열린 국제축구연맹 청소년월드컵(20세 이하)에서 18년 만의 8강 진출을 이끌었다. 2012년 런던올림픽에서는 한국 축구 사상 첫 동메달을 선물했다.

하지만 2014년 브라질월드컵은 아픔이었다. 1무2패, 조별리그에서 탈락하며 처음으로 쓴 맛을 봤다. 대한축구협회 전무를 거쳐 울산 HD 지휘봉을 잡은 후에는 17년 만의 K리그1 우승에 이어 2연패를 선물했다.

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홍 감독은 체코를 제물삼아 월드컵 첫 승을 신고했다. 교체카드가 적중했다. 신들린 용병술을 자랑했다. 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 선제골을 허용하자 크레이치의 동료인 황희찬을 투입하며 분위기를 바꿨다. 기다리던 후반 22분 황인범(페예노르트)의 동점골 후에는 손흥민(LA FC)을 교체시키는 과감한 승부수를 띄웠다.

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후반 35분 오현규의 발끝에서 결승골이 터졌다. 황인범의 크로스를 왼발로 골네트를 갈랐다. 홍 감독이 빚은 작품이었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 오현규가 역전골을 넣은 후 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 경기가 끝나자 홍명보 감독과 선수단이 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

물론 아직 웃기는 이르다. 이제 시작이다. 대한민국은 19일 멕시코, 25일 남아공과 조별리그 2~3차전을 치른다. 사상 첫 월드컵 언정 토

홍 감독은 "월드컵은 꿈의 무대다. 이번 대회 준비하면서 우리 팀 준비에 소홀함은 없었다고 생각한다. 특히 선수들이 보여준 헌신적인 모습, 노력하는 모습, 함께 싸워온 시간들이 내일 경기에 나와 좋은 결과를 얻을 수 있으면 좋겠다"고 강조했다.

홍 감독은 체코전 후 방송인터뷰에서 "굉장히 어려운 경기를 이겨 기쁘다. 힘든 과정에서 선수들이 포기하지 않고 승리한 게 대표팀에 긍정적인 효과를 가져올 것이다. 선수들에게 축하한다는 말을 전해주고 싶다"고 밝혔다.

그리고 하이드레이션 브레이크 때는 "득점할 수 있으니 우리의 플레이를 하자고 강조했다. 포지션을 지키며 볼을 잃지 말라는 지시도 했다. 32강 진출에 중요한 경기인 만큼 남은 기간 잘 준비하겠다"고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com