“사람 맞나” 경악..송혜교, 솜털까지 다 보이는 초근접 카메라에 딱 걸린 실물 미모

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 송혜교가 압도적인 비주얼로 다시 한번 감탄을 자아냈다.

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송혜교는 지난 11일 개인 계정을 통해 별다른 설명 없이 "고마워~"라는 짧은 메시지와 함께 사진 한 장을 공유했다.

해당 사진은 메이크업 아티스트가 공개한 이미지를 송혜교가 직접 리그램한 것으로, 얼굴을 가까이 담아낸 클로즈업 컷이 눈길을 끌었다.

사진 속 송혜교는 자연스럽게 흐르는 웨이브 헤어스타일과 은은한 메이크업으로 청순한 분위기를 완성했다. 특히 가까운 거리에서 촬영된 사진임에도 잡티 하나 찾아보기 힘든 도자기 피부와 또렷한 이목구비가 시선을 사로잡았다.

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솜털까지 보일 정도의 초근접 촬영에도 굴욕 없는 비주얼을 자랑한 송혜교는 특유의 우아하면서도 세련된 매력을 드러내며 감탄을 불러일으켰다. 나이를 가늠하기 어려운 동안 미모 역시 눈길을 끌었다.

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사진을 접한 팬들은 "시간이 지나도 변함없는 미모", "클로즈업이 더 빛난다", "역시 송혜교" 등 다양한 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.

한편 송혜교는 차기작인 넷플릭스 시리즈 천천히 강렬하게 공개를 앞두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com