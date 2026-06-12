[체코전 현장인터뷰]'韓에 역전패' 체코 감독, 패배 인정 "한국 득점 막을 수 없었다…손흥민은 정말 훌륭한 선수"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 체코 미로슬라프 코우베크 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣은 후 손흥민과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 월드컵대표팀에 통한의 역전패를 당한 미로슬라프 코우베크 체코 감독이 패배를 인정했다.

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체코는 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 홍명보호와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 1대2 역전패했다. 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)의 선제골로 앞서간 체코는 후반 22분 황인범(페예노르트)에게 동점골을 헌납했고, 후반 35분 '특급조커' 오현규(베식타시)에게 역전 결승골을 내줬다.

코우베크 감독은 경기 후 기자회견에서 "우리가 잘했고 이길 수도 있는 상황이었다. 우리도 기회를 많이 만들었다"며 "경기를 돌아보면 우리가 상대팀 득점을 막을 수 있었지만, 실수가 좀 있었다. 더 효율적으로 경기 운영을 했어야 한다"라고 소감을 말했다. 이어 "상대팀이 굉장히 빨랐다. 기술적인 차이가 있었다. 한국의 득점을 막을 수가 없었다. 골키퍼가 어떻게 골문 앞에서 쏜 슛을 막을 수 있었는지 모르겠다. 더 나은 팀이 이겼다"라고 패배를 받아들였다.

대한민국 스트라이커 손흥민에 고전했다는 평가에 대해선 "손흥민은 공을 차지하기 위해서 '딥'하게(깊숙이) 들어갔다. 그렇기 때문에 막는 것이 쉽지 않았다. 우린 미드필더에서 40미터나 되는 거리를 원하지 않았다. 계속해서 수비를 강화하고자 했지만 항상 성공하지 못했다. 손흥민은 정말 훌륭한 선수다. 결과를 보면 손흥민의 노력과 우리의 노력을 알 것"이라고 한숨을 내쉬었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 오현규가 역전골을 터뜨리고 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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어떤 전술로 경기에 임했는지에 대한 질문에 "때로는 우리 선수들이 성공적이었고, 때로는 우리가 잘하지 못했던 것 같다. 라디슬라프 크레이치가 굉장히 잘해서 골을 넣었다"고 했다. 이날 김민재에 꽁꽁 묶인 파트리크 시크에 대해선 "상대가 어떠냐에 따라 경기는 다르게 풀린다. 상대가 수비를 잘했다. 시크가 잘 보이지 않았지만, 파벨 슐츠가 잘 보였다"라고 했다.

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홍명보호의 스리백에 대한 평가를 묻는 말엔 "내가 평가할 순 없다. 우리의 전략을 많이 활용하려고 했다. 그들의 수비를 뚫으려고 했다. 일부 상황에서는 수비진이 불안정했다. 그 기회를 잘 활용했어야 한다"라고 아쉬워했다.

A조에선 멕시코, 한국이 1승씩 따내며 한 발 앞서나갔다. 멕시코는 앞서 남아공을 2대0으로 꺽었다. A조 순위는 멕시코-한국-체코-남아공순이다. 코우베크 감독은 "A조 상황을 분석하기엔 이르다. 멕시코는 홈팀이라는 환경을 잘 활용했고, 한국은 우리에게 승리를 거둬 3점을 얻었다. 다음 남아공전에 무조건 3점을 획득해야 한다"라고 말했다.

사포판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com