이혜영, ♥사업가도 놀랄 과거..“이상민과 이혼하자마자 빚더미. 8년 동안 일만 했다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 겸 화가 이혜영이 첫 번째 결혼 생활을 마무리한 뒤 경제적으로 힘들었던 시절을 솔직하게 털어놨다.

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지난 11일 채널 '혜영이는 못말려'에는 '암 투병 6년 차, 5번째 추적검사를 앞둔 이혜영'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이혜영은 과거 이혼 이후의 삶을 회상하며 쉽지 않았던 시간을 언급했다. 그는 "2005년에 첫 번째 결혼 생활이 끝났다"며 "그 이후에 '나 이제 어떻게 먹고사나' 막막했다"고 말했다.

특히 이혜영은 이혼 직후 예상치 못한 경제적 부담을 떠안게 됐다고 밝혔다. 그는 "당시 내 이름으로 된 채무가 많아진 상황이었다"며 "정신을 차리기 어려울 정도로 힘든 시기였다"고 고백했다.

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이어 "그 시절은 돈을 갚는 시절이 됐다"며 "2006년부터는 일을 하면 갚고, 또 일을 하면 갚는 생활이 반복됐다"고 설명했다.

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그는 "약 7~8년 동안 정말 쉼 없이 일했다. 드라마 촬영은 물론 홈쇼핑, 책도 내고 돈 되는 일은 모두 했던 것 같다"며 당시를 떠올렸다.

이혜영은 그룹 이상민과 오랜 연애 끝에 2004년 결혼했지만 이듬해 각자의 길을 걷게 됐다.

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이후 2011년 재혼했으며 딸과 함께 행복한 가정을 꾸리고 있다.

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한편 이혜영은 2021년 폐암 진단을 받은 사실을 공개해 많은 응원을 받았다. 현재도 꾸준히 건강 관리를 이어가며 치료와 일상을 병행하고 있다.

tokkig@sportschosun.com