[체코전]"韓 미녀 두 명 누구야!" 日 깜짝 놀랐다…'월클' 아이돌 에스파 카리나X윈터, 현장 '직관' 인증 '찰칵!'

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기장을 찾은 에스파 카리나와 윈터가 포즈를 취하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기장을 찾은 에스파 카리나와 윈터가 포즈를 취하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 깜짝 놀랐다. 대한민국 경기장을 찾은 '월클' 때문이다.

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대한민국 축구대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 체코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전을 치르고 있다.

그라운드의 뜨거운 대결과 함께 이슈가 된 장면이 있다. 바로 '국가대표 걸그룹' 에스파의 멤버가 현장을 찾은 것이다. 이웃나라 일본은 이 장면을 놓치지 않고 발 빠르게 소식을 전했다.

일본의 더앤서는 '월드컵 관중석에 한국 미녀 두 명이 모습을 드러냈다. 세계적인 아이돌이 현지에서 (축구를) 관전한 것이다. 한국과 체코의 경기에 한국의 세계적인 인기 걸그룹 에스파 멤버 두 명이 참석했다. 에스파의 윈터와 카리나는 개인 SNS(소셜네트워크서비스)를 업데이트했다. 한국을 상징하는 빨간 셔츠를 입고 관중석에 앉아 직관하는 모습을 올렸다'고 보도했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기장을 찾은 에스파 카리나가 포즈를 취하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기장을 찾은 에스파 카리나와 윈터가 사진을 찍고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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실제로 이날 경기장엔 카리나와 윈터가 '직관'에 나섰다. 이들은 SNS를 통해 '직관 인증'까지 마치며 뜨거운 축구 사랑을 자랑했다.

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이 매체는 '에스파는 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 한국의 4인조 걸그룹이다. 일본에서도 도쿄돔 공연을 하는 등 압도적 인기를 누리고 있다. 지난해에는 연말가요제에도 출연했다. 그들은 관중석에서 한국 대표팀에 응원의 메시지를 전하고 있다'고 덧붙였다.

한편, 한국과 체코의 전반은 0-0으로 막을 내렸다. 한국은 전반 38분과 39분 손흥민(LA FC)의 중거리슛으로 상대의 골문을 두드렸다. 하지만 아쉽게 빗나가며 득점과 인연을 맺지 못했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com