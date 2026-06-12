'모태솔로' 19기 옥순♥상철, 마침내 결혼한다..웨딩드레스 자태 공개

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[스포츠조선 김소희 기자]ENA·SBS Plus '나는 솔로' 19기 출연자 옥순과 상철이 결혼 소식을 전했다.

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옥순은 11일 자신의 SNS 계정에 "팔뚝 ?羔? 부각되어 보이지. 드레스 골라주세요. 올려야 하나 고민중"이라는 글과 함께 웨딩드레스 피팅 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 옥순은 순백의 웨딩드레스를 입고 거울 앞에서 자신의 모습을 바라보며 결혼을 앞둔 예비신부의 설렘을 한껏 드러내고 있다. 드레스를 직접 피팅하며 스타일을 고민하는 모습에서 결혼을 앞둔 현실적인 긴장감과 기대감이 동시에 느껴진다.

특히 옥순은 특유의 사랑스러운 미소와 자연스러운 분위기로 눈길을 끌며, 행복한 예비신부의 모습을 고스란히 전했다. 결혼을 앞둔 설렘이 고스란히 묻어나는 순간이다.

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앞서 두 사람의 결혼 소식은 지난해 10월 옥순의 SNS를 통해 청첩장 일부가 공개되며 알려졌고, 이후 공식적인 결혼 소식으로 이어지며 많은 이들의 축하를 받고 있다. 방송을 통해 만난 인연이 현실 부부로 결실을 맺게 된 것이다.

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한편 옥순과 상철은 SBS Plus·ENA 연애 리얼리티 프로그램 '나는 솔로' 19기 모솔특집을 통해 인연을 맺었으며, 프로그램을 통해 실제 연인으로 발전해 화제를 모았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com