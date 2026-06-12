‘53세’ 배용준, 백발에 가려졌던 ‘역대급 실물’ 목격담..“키 크고 분위기 남달라”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 배용준(53)의 최근 모습이 포착된 가운데, 현장에서 직접 그를 봤다는 목격담이 온라인에서 화제를 모으고 있다.

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최근 싱가포르 여행 중인 배용준의 모습이 담긴 사진과 영상이 각종 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 확산됐다. 공개된 장면에는 아내 박수진과 두 아이를 비롯해 배우 박신혜·최태준 가족이 함께한 모습이 담겼다.

무엇보다 오랜만에 공개된 배용준의 근황이 관심을 모았다.

모자와 마스크를 착용한 그는 백발로 변한 긴 머리를 묶은 채 편안한 차림으로 여행을 즐기는 모습이었다. 과거 '한류 스타' 시절과는 사뭇 다른 자연스러운 모습이 눈길을 끌었다.

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사진이 공개된 이후 일부 온라인상에서는 배용준의 외모 변화에 대한 다양한 반응이 이어졌다. 이에 자신을 현장 목격자라고 밝힌 한 누리꾼은 직접 본 인상을 전하며 화제를 더했다.

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해당 누리꾼은 "크루즈에서 두 가족을 가까이서 봤다"며 "머리가 하얗게 센 것 외에는 관리를 잘한 모습이었다. 건강하게 태닝한 피부가 인상적이었다"고 전했다.

이어 "온라인에 떠도는 사진과 달리 실제 모습은 훨씬 자연스럽고 젊어 보였다"며 "키도 크고 분위기가 남달랐다. 왜 연예인인지 알겠더라"고 덧붙였다. 또 "실제로 보니 여전히 잘생긴 외모가 돋보였다"고 전해 눈길을 끌었다.

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배용준은 2000년대 초반 드라마 겨울연가를 통해 아시아 전역에서 큰 사랑을 받으며 한류 열풍을 이끈 주역으로 자리매김했다. 이후 2015년 그룹 슈가 출신 박수진과 결혼해 두 아이를 두고 있으며, 최근에는 연예 활동보다 가족과 함께하는 일상에 집중하고 있는 것으로 알려졌다.

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한편 배용준은 공식 활동을 중단한 지 오랜 시간이 지났음에도 근황이 공개될 때마다 뜨거운 관심을 받고 있다. 이번 목격담 역시 온라인을 중심으로 빠르게 확산되며 여전한 영향력을 입증했다.

tokkig@sportschosun.com