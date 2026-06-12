[체코전 현장라인업]'손흥민-이강인-이기혁 선발 출격' 홍명보호, 대망의 체코전 선발명단 발표…옌스는 일단 벤치

스포츠조선DB

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 이강인과 설영우가 미니게임을 하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

11일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 이기혁이 옌스 카스트로프를 피해 내달리고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.11/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]이제 결전이다. 체코전에서 승점 3점 사냥에 나설 정예군단 11명이 공개됐다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열리는 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에 나설 선발진을 발표했다. 장고 끝에 선별한 라인업이다.

최전방은 '캡틴' 손흥민(LA FC)의 몫이다. 2014년 브라질월드컵부터 3회 연속 월드컵 본선에 오른 손흥민은 체코전을 통해 4회 연속 월드컵 출전이 확정됐다. 현재 3골로 박지성 안정환과 한국 역대 월드컵 최다골 동률인 가운데 이날 득점시 대한민국 월드컵 역사를 새로 쓴다.

3-4-3(3-4-2-1) 포메이션에서 손흥민 양옆에 '동갑내기' 이재성(마인츠)과 '천재 플레이메이커' 이강인(파리생제르맹)이 포진해 공격을 지원사격한다.

9일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 손흥민이 훈련을 펼치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.09/

2014 브라질월드컵 알제리와의 경기에서 팀의 첫번째 골을 터뜨린 손흥민(맨 왼쪽)과 2018 러시아월드컵 멕시코와의 경기에서 후반 인저리타임때 골을 터뜨린 손흥민(가운데), 그리고 2018 러시아월드컵 독일과의 조별예선 3차전, 2-0 승리를 가져오는 추가골을 터뜨리며 환호하는 손흥민의 모습. 스포츠조선DB

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'중원 사령관' 황인범(페예노르트)이 중원의 한 축을 담당하고, 백승호(버밍엄시티)가 파트너로 호흡을 맞춘다.

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설영우(츠르베나 즈베즈다)와 이태석(아우스트리아 빈)이 양쪽 윙백을 맡는다. 이태석 투입은 측면에 먼저 안정을 꾀하겠다는 복안으로 해석된다. 첫 해외 태생 귀화 선수인 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 후반 교체 출전을 기다린다.

스리백은 이한범(미트윌란) 김민재(바이에른 뮌헨) 이기혁(강원)이 맡는다. 김민재가 현역 시절 홍 감독 위치에서 수비를 든든히 지킨다. 최종엔트리에 깜짝 승선한 이기혁은 첫 경기부터 선발을 꿰찼다. 선발 11명 중 유일한 K리거로 K리그를 대표하여 뒷문을 지킨다.

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골문은 주전 수문장 김승규(FC도쿄)가 지킨다.

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조현우(울산) 송범근(전북) 카스트로프 조위제(전북) 박진섭(저장) 김문환(대전) 황희찬(울버햄튼) 이동경(울산) 엄지성(스완지시티) 양현준(셀틱) 김진규(전북) 조규성(미트윌란) 오현규(베식타시)는 교체명단에 포함돼 투입 지시를 기다린다. 부상 중인 배준호(스토크시티) 김태현(가시마)도 일단 교체명단에 포함됐다. 체코는 지난 2년간 A매치 27실점 중 20골을 후반에 내줬다. 시간상으로 후반 22분쯤 시행되는 두 번째 하이드레이션(물 보충 시간) 이후 12골을 헌납했다. 코치진의 교체술과 특급조커의 활약이 중요하다.

체코는 3-4-3 포메이션에서 파트리크 시크(레버쿠젠)가 공격 선봉을 맡고, 파벨 슐츠(올랭피크 리옹)와 루카시 프로보드(슬라비아 프라하)가 양 날개를 구성한다. 블라디미르 초우팔(호펜하임)과 야로슬라프 젤레니(스파르타 프라하)가 양 윙백 자리에 위치하고, 토마시 소우체크(웨스트햄)와 알렉산드르 소이카(빅토리아 플젠)가 중앙 미드필더 듀오로 나선다. 슈테판 찰루펙(슬라비아 프라하), 로빈 흐라냐치(호펜하임), 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)가 스리백을 구성한다. 마체이 코바르시(에인트호번)가 골문을 지킨다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기 전 황희찬이 체코 주장인 라디슬라프 크레이치와 인사를 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

태극전사를 태운 팀 버스는 경기를 약 2시간 남겨두고 경기장에 도착했다. 후드 모자를 푹 눌러쓴 이강인은 한국 선수 중 운동화를 신은 채 가장 먼저 그라운드에 나와 잔디를 밟았다. 그리고 관중석을 향해 손을 흔드는 여유를 보였다.

황희찬은 소속팀 동료인 라디슬라프 크레이치와 짧게 담소를 나눴다. 오현규 양현준은 특유의 루틴대로 신발을 벗고 맨발로 잔디를 밟았다.

대한민국은 체코전을 시작으로 월드컵 대장정에 돌입한다. 19일 오전 10시 같은 경기장에서 개최국 멕시코를 상대하고, 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이의 에스타디오 BBVA에서 남아프리카공화국(남아공)을 상대한다.

같은 날 멕시코시티에서 열린 멕시코와 남아공의 공식 개막전에선 멕시코가 한 수 위 전력을 선보이며 2대0 승리했다.

대한민국이 이날 체코를 꺾으면 32강 진출의 5부 능선을 넘을 수 있다. 역대 최다인 48개국이 참가하는 이번 월드컵에선 12개조 1~2위 12개팀과 성적이 좋은 조 3위 8개팀이 32강 토너먼트에 오른다.

사포판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com