"정경호-최수영, 결혼 가능성"...'결별 예측' 무속인, 이번엔 반전 예언

정경호(왼쪽), 최수영

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 정경호와 그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 최수영의 결별 소식이 전해진 가운데, 앞서 두 사람의 이별 가능성을 언급했던 무속인이 재회 가능성을 전망해 관심을 모으고 있다.

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지난 11일 채널 '명쾌한 명도령'에는 '정경호·수영 이별하게 된 이유, 현직 박수무당이 본 그들의 속사정'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 명도령은 "좋은 일이 아닌 이별 관련 예측이 실제로 맞아떨어져 마음이 무거웠다"며 "앞으로는 더욱 신중하게 말을 해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

그는 두 사람의 결별 배경으로 결혼에 대한 온도 차를 꼽았다. 최수영은 결혼을 서두르고 싶은 마음이 강했던 반면, 정경호는 보다 신중한 태도를 보이며 결정을 미뤄왔다는 설명이다.

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또한 정경호가 스스로의 상황과 미래에 대해 많은 고민을 안고 있었던 것으로 보인다며, 이 같은 성향이 관계에도 영향을 미쳤을 것이라고 분석했다. 여기에 가족 구성원 가운데 결혼을 탐탁지 않게 여긴 인물이 있었던 것 같다는 개인적인 견해도 덧붙였다.

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명도령은 "두 사람 모두 오랜 기간 관계를 이어온 만큼 현재의 상황을 어느 정도 예감하고 있었던 것 같다"며 "갈등을 해결할 계기를 만들지 못한 채 시간이 흐르면서 자연스럽게 이별에 이른 것으로 보인다"고 주장했다.

이어 "수영 씨 입장에서는 정경호 씨가 자상하고 배려심은 많지만 보다 적극적으로 관계를 이끌어주길 바랐을 수도 있다"며 "서로를 아끼는 마음은 있었지만 결정적인 전환점을 만들지 못해 결국 지치게 된 것 같다"고 말했다.

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다만 그는 두 사람의 인연이 완전히 끝난 것은 아니라고 전망했다. 명도령은 "현재도 서로를 향한 애정과 걱정, 배려의 감정이 남아 있는 흐름이 보인다"며 "주변에서 관계를 이어줄 조력자가 나타난다면 재회 가능성도 충분히 있다"고 주장했다.

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또 "재회 이후 결혼으로 이어질 수 있는 가능성 역시 열려 있는 것으로 보인다"며 "이번 이별이 처음이 아니라 과거에도 만남과 이별을 반복했던 흐름이 느껴진다"고 덧붙였다.

한편 정경호와 최수영은 2012년 연인 관계로 발전한 뒤 2014년 공개 열애를 시작했다. 두 사람은 연예계를 대표하는 장수 커플로 사랑받아 왔으나, 최근 14년간의 연애에 마침표를 찍고 각자의 길을 걷게 됐다.

tokkig@sportschosun.com