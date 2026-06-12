"샤워 후 나왔는데 낯선 남성이…" 한혜진, 홍천 별장 무단침입 악몽

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[스포츠조선 김준석 기자] 모델 한혜진이 강원도 홍천 별장에 겪은 무단침입 경험을 털어놨다.

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11일 한혜진은 자신의 유튜브 채널에서 코미디언 김숙의 가평 별장을 방문해 캠핑을 즐기는 중 과거 별장에서 겪었던 무단 침입 사건을 공개했다.

이날 김숙은 자신의 제주도 별장에 대해 언급하며 "제주 관광지 속에 하나로 들어가 있다고 한다. 라미란이 갔다 왔는데 5분에서 10분 동안 관광객 10팀이 미란이한테 '들어가도 돼요?'라고 물어봤다고 한다"고 전했다.

이에 한혜진은 "대문이 없던데 집에 대문을 꼭 설치하라"고 조언하자 김숙은 "사람들이 한혜진 씨 보니까 집에 누가 들어온다고 하더라"고 언급했다.

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한혜진은 홍천 별장에서 겪은 경험담을 꺼냈다.

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그는 "한 번은 내가 집에서 막 샤워하고 나왔는데 누가 툇마루에 앉아서 커피를 마시고 담배를 피우고 있더라"고 당시의 충격적인 상황을 전했다.

이어 "우리 집엔 심지어 무단으로 걸어 들어오는 손님도 있었다. 아, 손님이란다"라며 자신의 표현에 씁쓸한 웃음을 지어 보였다.

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이를 들은 김숙은 "남의 집에 와서 담배까지 피우는 건 좀 심하다"며 놀라워 하면서 "거기서 커피숍이라도 해 봐"라고 농담 섞인 조언을 건넸다.

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한혜진은 이에 "엄마도 똑같이 말하더라"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

한편 한혜진은 지난 2021년 강원도 홍천에 약 500평 규모의 별장을 지어 화제를 모은 바 있다.

narusi@sportschosun.com