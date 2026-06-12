김신영, '아는 형님' 고정 합류 후 텃세 폭로 "김영철이 나대지 말라고"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김신영이 김영철의 텃세를 폭로했다.

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12일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에는 '김신영이 폭로하는 꼰대 개그맨 선배 김영철의 잡도리 썰'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김신영은 '아는 형님' 고정 합류 첫 녹화 당시를 떠올렸다. 그는 "첫날에 영철 선배가 엄청 잘해줬다. '네 맘대로 해. 오빠 있잖아'라고 해서 엄청 열심히 했다"며 "방송 한참 하는데 '너 다음 주부터 오지 마'라고 하더라. 텃세 진짜 장난 아니다"라고 폭로해 웃음을 안겼다.

이에 김영철은 "'아는 형님' PD가 '신영이가 4주 정도 하게 됐는데 잘하면 고정될 것 같다. 네가 옆에서 잘해줘라'라고 했다. 그래서 나는 신영이가 무조건 고정했으면 좋을 것 같다고 생각했다"며 "우리가 남녀공학을 왜 생각 못 했나 싶었고, 이 아이디어가 너무 좋았다"고 설명했다.

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이어 "신영이가 첫날 적응 못 할 수도 있으니까 '마음껏 해'라고 했다. 그런데 30분 정도 지났는데 (신영이가) 너무 날아다니기 시작해서 나도 모르게 '너무 나대지 마'라고 했다"고 털어놨다.

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김신영은 "진짜 당황해서 마이크에 들리게 육성으로 '뭐야'라고 했다"며 웃었고, 김영철은 "녹화 4시간쯤 할 때는 (신영이에게) '다음 주부터 나오지 마'라고 했다"고 고백했다. 그러면서 "이런 극찬이 어디 있냐. 너무 잘해서 그런 거다"라고 해명했다.

그러자 김신영은 "'아는 형님'에 가면 김영철의 전용 감정 쓰레기통이 두 명이 있다. 김환 아나운서와 나다"라고 추가 폭로해 웃음을 자아냈다.

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김영철이 강호동한테 잡도리를 당한 후 김환과 김신영에게 스트레스를 푼다는 것. 이에 김영철은 "환이가 내가 원하는 그림이었다. 환이가 합류한 첫날에 '너무 잘 했다'고 했고, 적응하는 데 한 달 반 정도 걸리더라"며 "너도 솔직히 (적응하는 데) 4주 정도는 걸리길 바랐다"고 고백해 폭소케 했다.

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김신영은 "영철 선배가 웃긴 면도 있지만 진짜 좋은 선배다. 여자 후배들이 제일 좋아한다. 이야기 잘 들어주고 상냥하고 다정한 선배"라고 훈훈하게 마무리했다.