'체코전 승리 이끈 신들린 판단' 英 BBC까지 인정했다, 홍명보의 '손흥민→오현규' 교체 올바른 결정이었다.."이런 장면으로 감독들이 거액의 연봉을 받는다"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 오현규와 손흥민이 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 노주환 기자]"주장 손흥민을 빼고 오현규를 투입한 건 올바른 결정이었다. 이게 주요 대회에서 감독들이 거액의 연봉을 받는 이유다."

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영국 매체 BBC에서 축구 전문가로 활동하고 있는 클린턴 모리슨(전 아일랜드 국가대표 공격수)은 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독의 체코전 용병술에 대해 높게 평가했다. 한국 월드컵대표팀은 12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 에스타디오 과달라하라에서 벌어진 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 첫 경기서 선제골을 내줬지만 황인범의 동점골과 조커 오현규의 결승골로 2대1 역전승했다. 첫 경기에서 승점 3점을 따낸 한국은 32강 진출 가능성이 매우 높아졌다. 남은 멕시코전, 남아프리카공화국전에 대한 부담이 확 줄었다.

모리슨은 BBC에서 "경기 후반, 주장 손흥민 주장을 빼고 대신 오현규를 투입했을 때 이게 과연 올바른 결정이 아닐 수 있겠다고 생각했다. 하지만 그를 투입해 승리를 결정지었기 때문에 (감독의) 올바른 결정이었다"면서 "이것이 (월드컵 같은) 주요 대회에서 감독들이 거액의 연봉을 받는 이유"라고 말했다.

홍명보 감독은 체코전서 1-1로 팽팽한 후반 24분, 원톱 손흥민을 불러들이는 대신 오현규를 조커로 투입했다. 교체 당시 모리슨은 "약간 이상하다. 손흥민은 한국의 주장이자 리더이며 마스코트다. 손흥민이 교체되어 나간 것이 놀랍다. (홍명보) 감독은 교체 선수를 믿고 있다. (경기장의) 날씨는 덥고 그들은 동점골을 만들었다. 누군가가 교체 투입되어 영웅이 될 수 있는 기회다"라고 말했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 오현규가 역전골을 터뜨리고 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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오현규는 투입된 후 11분 만에 역전 결승골을 터트렸다. 황인범이 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 쇄도한 후 체코 수비수와 경합 끝에 한발 앞서 재치있게 차넣었다. 오현규의 발을 떠난 공은 체코 골키퍼의 몸을 맞고 골대 안으로 빨려들어갔다. 오현규는 경기 후 인터뷰에서 "몸상태가 안 좋았다. 체온이 (섭씨) 38도까지 올라갔다. 스탭 분들이 잘 보살펴주셔서 경기에 출전할 수 있었고, 결승골까지 넣었다"고 말했다.

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모리슨은 "대한민국은 이번 승리와 승점 3점이 얼마나 큰 의미인지 알고 있다. 이는 남은 대회 기간 동안 앞으로 나아갈 수 있는 자신감을 줄 것이다. 한국이 토너먼트 단계에 진출할 것이다. 실점을 허용하며 끌려갔지만 한국은 파이널 서드에서 빼어난 실력을 보여주었다"고 평가했다. 또 그는 "정말 좋은 경기였고, 후반전에 활기가 돌았다. 한국은 공격진이 가진 기량으로 우위를 점했고 경기 흐름을 바꿀 수 있는 선수들을 교체 투입했다"고 말했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 역전골을 넣은 오현규가 황인범과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

조별리그 A조 두 경기가 끝났다. 한국과 멕시코가 승점 3점을 나란히 획득했다. 멕시코는 개막전에서 남아공을 2대0으로 눌렀다. 멕시코(2득점-0실점)가 한국(2득점-1실점)에 골득실차에서 한골 앞서 조 선두를 달렸다. 한국이 2위다. 체코와 남아공은 승점 0점이다. 한국-멕시코전은 오는 19일 오전 10시에 열린다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com