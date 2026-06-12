"아빠가 나라를 구했어!"…'득녀' 김진경 SNS, ♥김승규 월드컵 활약에 축하 물결

[스포츠조선 이지현 기자] 모델 겸 배우 김진경의 SNS가 남편인 축구 국가대표 골키퍼 김승규를 향한 축하와 응원의 메시지로 가득 찼다.
12일(한국시간) 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 경기에서 김승규가 인상적인 활약을 펼치며 한국의 승리에 힘을 보태자, 팬들은 최근 첫 딸 출산 소식을 전한 김진경의 SNS를 다시 찾아와 축하 댓글을 남기고 있다.
특히 김진경이 지난 10일 공개한 딸 '달밤이'의 사진 게시물에는 "오늘의 MVP는 달밤이 아버님이셨습니다", "진경씨 남편이 대한민국 축구를 구했습니다! 축하드립니다", "오늘 아빠가 승리를 지켜냈어", "아빠가 나라를 구했어!", "와 김승규님 최고였습니다. 카시야스 부폰 안 부러웠습니다", "달밤아 아빠 최고다", "오늘 서방님의 대단한 활약으로 월드컵 첫 승을 얻었어요. 아기가 복덩이인 것 같아요" 등 응원과 축하의 글이 잇따랐다.
또 다른 팬들은 "달밤이가 복덩이였네요", "대한민국 온 국민에게 선물로 첫 승을 안겨주셨네요", "아버님이 최고의 선물을 주셨다"며 김승규의 활약과 최근 태어난 딸을 연결 지으며 훈훈한 반응을 보였다.
앞서 김진경은 지난 4일 첫 딸 출산 소식을 직접 알렸다. 그는 "내가 해냈어! 다신 못함"이라는 재치 있는 출산 소감과 함께 "전 극성맘입니다"라는 글을 남겨 많은 축하를 받았다. 이어 지난 10일에는 "달밤이가 태어난 지 벌써 일주일. 상상 그 이상 이상의 고통이었지만 분명 값진 경험이었다"며 딸을 향한 애정을 드러내기도 했다.
한편 김진경과 김승규는 지난 2024년 6월 결혼해 최근 첫 딸을 품에 안았다.
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