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가장 쓸데없는 걱정이 손흥민 걱정! '캡틴' 감싼 홍명보 감독의 '미소'…두 차례 골기회 무산→교체→오현규 기적골, "득점 감각 좋아" 칭찬

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12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 정몽규 대한축구협회장이 손흥민과 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/
12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 정몽규 대한축구협회장이 손흥민과 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/
환호하는 홍명보와 손흥민 (사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기가 한국의 2대1 역전승으로 끝났다. 경기 종료 휘슬이 울리자 홍명보 감독과 손흥민 등 선수들이 환호하고 있다. 2026.6.12
환호하는 홍명보와 손흥민 (사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기가 한국의 2대1 역전승으로 끝났다. 경기 종료 휘슬이 울리자 홍명보 감독과 손흥민 등 선수들이 환호하고 있다. 2026.6.12
손흥민과 환호하는 오현규 (사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 최재구 기자 = 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기. 경기 종료 후 오현규가 손흥민과 환호하고 있다. 2026.6.12
손흥민과 환호하는 오현규 (사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 최재구 기자 = 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기. 경기 종료 후 오현규가 손흥민과 환호하고 있다. 2026.6.12

[스포츠조선 김성원 기자]2010년 남아공 대회 이후 16년 만의 월드컵 1차전 승리다.

2014년 브라질 대회에서 1무2패, 조별리그 탈락의 아픔을 맛본 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 12년 만에 월드컵 첫 승을 신고했다. 한국 축구의 날이었다. 대한민국은 12일(이하 한국시각) 멕시코 할리스코주 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 역전승했다.

홍명보호는 전반 수 차례의 기회를 만들어냈지만 골로 연결하지 못했다. 체코는 후반 스로인 상황에서 한국의 허를 찔렀다. 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)가 롱스로인을 선제골로 연결했다.

다행히 후반 22분 동점골이 터졌다. 황인범(페예노르트)이 한국 축구를 수렁에서 구해냈다. 홍 감독은 황인범의 동점골 터지자 손흥민(LA FC)을 교체시키는 과감한 승부수를 띄웠다. 오현규(베식타시)가 그 자리를 대신했다.

후반 35분 오현규가 화답했다. 그는 황인범의 크로스를 왼발로 화답, 골네트를 가르며 결승골을 만들어냈다. 홍 감독이 빚은 기적이었다.

하지만 '캡틴' 손흥민은 아쉬움이었다. 전체적인 움직임은 나쁘지 않았다. 그러나 결정력에서 손흥민답지 않았다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 2대1 역전승을 거둔 후 홍명보 감독과 김민재가 포옹하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/
12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 2대1 역전승을 거둔 후 홍명보 감독과 김민재가 포옹하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/
12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 승리 후 선수들과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/
12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 승리 후 선수들과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

가장 많은 6개의 슈팅을 때렸지만, 유효슈팅은 1개 뿐이었다. 결정적인 찬스가 두 번이나 있었지만, 골로 만들지 못했다. 그러나 가장 쓸데없는 것이 손흥민 걱정이다.

홍 감독은 손흥민의 교체 결정 대해 "중요한 경기이고 압박감 받는 경기에서 당연히 손흥민이 선발로 나와야 한다고 생각했다. 주위 선수들에게 안정감을 줬어야 한다"며 "손흥민이 준비한 걸 잘 실행해줬다. 찬스를 놓친 건 그렇게 중요한 부분이라고 생각이 들진 않는다. 득점 감각이 좋다. 앞으로도 크게 걱정하지 않는다"고 밝혔다.

그리고 "오늘 월드컵 첫 경기였다. 양팀 선수들이 다 긴장을 했다. 그럼에도 우리 선수들이 준비한 것을 철저히 잘 지켰다"며 "12년 만에 월드컵에 참가해 감독으로 첫 승을 거뒀다. 선수 때도 12년 만에 첫 승을 했다. 1990년 대회에 나와서 2002년 대회에서 첫 승을 했다. 감독으로서 기쁘게 생각한다. 하지만 이런 승리 역시 고생한 선수들이 만들어준 것이라고 생각한다. 16년 전에 월드컵 첫 경기를 승리하고 이번이 두번째 첫 경기 승리다. 정말로 우리 선수들이 잘했다는 말 외에는 할 얘기가 없다"고 덧붙였다.


김성원 기자 newsme@sportschosun.com

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