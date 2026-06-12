가장 쓸데없는 걱정이 손흥민 걱정! '캡틴' 감싼 홍명보 감독의 '미소'…두 차례 골기회 무산→교체→오현규 기적골, "득점 감각 좋아" 칭찬

[스포츠조선 김성원 기자]2010년 남아공 대회 이후 16년 만의 월드컵 1차전 승리다.
2014년 브라질 대회에서 1무2패, 조별리그 탈락의 아픔을 맛본 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 12년 만에 월드컵 첫 승을 신고했다. 한국 축구의 날이었다. 대한민국은 12일(이하 한국시각) 멕시코 할리스코주 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 역전승했다.
홍명보호는 전반 수 차례의 기회를 만들어냈지만 골로 연결하지 못했다. 체코는 후반 스로인 상황에서 한국의 허를 찔렀다. 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)가 롱스로인을 선제골로 연결했다.
다행히 후반 22분 동점골이 터졌다. 황인범(페예노르트)이 한국 축구를 수렁에서 구해냈다. 홍 감독은 황인범의 동점골 터지자 손흥민(LA FC)을 교체시키는 과감한 승부수를 띄웠다. 오현규(베식타시)가 그 자리를 대신했다.
후반 35분 오현규가 화답했다. 그는 황인범의 크로스를 왼발로 화답, 골네트를 가르며 결승골을 만들어냈다. 홍 감독이 빚은 기적이었다.
하지만 '캡틴' 손흥민은 아쉬움이었다. 전체적인 움직임은 나쁘지 않았다. 그러나 결정력에서 손흥민답지 않았다.
가장 많은 6개의 슈팅을 때렸지만, 유효슈팅은 1개 뿐이었다. 결정적인 찬스가 두 번이나 있었지만, 골로 만들지 못했다. 그러나 가장 쓸데없는 것이 손흥민 걱정이다.
홍 감독은 손흥민의 교체 결정 대해 "중요한 경기이고 압박감 받는 경기에서 당연히 손흥민이 선발로 나와야 한다고 생각했다. 주위 선수들에게 안정감을 줬어야 한다"며 "손흥민이 준비한 걸 잘 실행해줬다. 찬스를 놓친 건 그렇게 중요한 부분이라고 생각이 들진 않는다. 득점 감각이 좋다. 앞으로도 크게 걱정하지 않는다"고 밝혔다.
그리고 "오늘 월드컵 첫 경기였다. 양팀 선수들이 다 긴장을 했다. 그럼에도 우리 선수들이 준비한 것을 철저히 잘 지켰다"며 "12년 만에 월드컵에 참가해 감독으로 첫 승을 거뒀다. 선수 때도 12년 만에 첫 승을 했다. 1990년 대회에 나와서 2002년 대회에서 첫 승을 했다. 감독으로서 기쁘게 생각한다. 하지만 이런 승리 역시 고생한 선수들이 만들어준 것이라고 생각한다. 16년 전에 월드컵 첫 경기를 승리하고 이번이 두번째 첫 경기 승리다. 정말로 우리 선수들이 잘했다는 말 외에는 할 얘기가 없다"고 덧붙였다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com