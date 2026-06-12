[체코전 현장인터뷰]적장도 충격! 김승규 선방쇼, 비결은 갓 태어난 딸 "늘 자는 모습보다, 오늘 경기전 눈 마주쳐"

김진경 SNS

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 상대 슛팅을 막아낸 김승규가 상황을 지켜보고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 오현규와 김승규, 김민재가 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]적장이 김승규(FC도쿄) 선방쇼에 혀를 내둘렀다.

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홍명보호가 2026년 북중미월드컵 서전을 승리로 장식했다. 대한민국은 12일(이하 한국시각) 멕시코 할리스코주 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 역전승했다.

황인범(페예노르트)과 오현규(베식타시)가 릴레이골을 터트렸다. 그러나 수문장 김승규의 두 차례 결정적 선방이 없었더라면 승점 3점을 챙기는 것은 불가능했다.

미로슬라프 코우베크 체코 감독이 "한국이 굉장히 빨랐다. 기술적인 차이가 있었다. 한국의 득점을 막을 수가 없었다. 골키퍼가 어떻게 골문 앞에서 쏜 슛을 막을 수 있었는지 모르겠다. 더 나은 팀이 이겼다"라고 패배를 받아들였다.

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김승규는 '인간 승리'의 아이콘이다. 그는 2024년에만 두 차례 전방십자인대가 파열돼 긴 시간 그라운드에 나서지 못했다. 부상을 이겨낸 김승규는 건강한 모습으로 돌아왔다. 생애 네 번째 월드컵 무대를 밟았다.

8일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 골키퍼 김승규가 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.08/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 체코 미로슬라프 코우베크 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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이번 대회가 더 특별한 이유가 있다. 이번 월드컵을 앞두고 '딸 아빠'가 됐기 때문이다. 소집 기간 중 득녀한 것이다. 체코전 승리 후에도 딸이 화제였다.

김승규는 "오늘 경기에 출발하기 전에도 딸이랑 영상 통화를 했었는데, 지금까지 좀 자고 있는 모습만 계속 봤었는데 오늘은 신기하게 오기 전에 눈도 제대로 뜨고 눈도 많이 마주쳐 줬다. 그래서 힘이 많이 났던 것 같다"고 미소지었다. 모델 김진경과 결혼한 김승규는 지난 4일 득녀했다.

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김승규는 이어 "전부터 첫 경기가 가장 중요하다고 했다. 선수들끼리도 오늘 경기를 꼭 잡고 가야 된다고 했다. 우리가 먼저 실점했지만 역전승으로 결과를 가져온 것에 대해 기쁘게 생각하고 있다"며 "우리가 주도하는 경기였다. 상대방이 찬스가 많이 없었지만 먼저 실점하게 됐다. 경기가 이렇게 끝나버리면 수비들이나 골키퍼의 책임으로 조금 될 수도 있는 상황인데 우리가 역전골을 넣었다. 마지막에 선방을 한 것보다 팀에 조금이나마 힘이 되었다는 것에서 기쁘다"고 말했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 김승규가 체코의 프로보드를 견제해 달라는 신호를 보내고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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◇김승규와 일문일답 전문

-경기 소감은

전부터 첫 경기가 가장 중요하다고 했다. 선수들끼리도 오늘 경기를 꼭 잡고 가야 된다고 했다. 우리가 먼저 실점했지만 역전승으로 결과를 가져온 것에 대해 기쁘게 생각하고 있다.

-막판에 결정적인 선방을 2개 했다. 개인적으로도 기쁠 것 같다.

우리가 주도하는 경기였다. 상대방이 찬스가 많이 없었지만 먼저 실점하게 됐다. 경기가 이렇게 끝나버리면 수비들이나 골키퍼의 책임으로 조금 될 수도 있는 상황인데 우리가 역전골을 넣었다. 마지막에 선방을 한 것보다 팀에 조금이나마 힘이 되었다는 거에서 조금 기쁘게 생각한다.

-롱스로인은 사실 우리도 예상을 못했다. 그 부분에서 좀 대비가 돼 있었던 부분인가.

우리가 분석했을 때 상대방의 세트플레이도 그렇고 롱스로인도 장점을 보이고 있었는데 생각보다 워낙 큰 선수들이 많다 보니까 뭐 저희가 보통 롱스로인을 하는 팀을 상대를 하면 뭐 한두 명이 타깃이 되고 그 나머지는 이제 세컨볼을 주어 먹는 식의 패턴인데 그것보다 이제 장신 선수가 이제 살짝 우리 선수들을 이제 유인을 하고 뒤에 오는 선수들도 워낙 피지컬이 좋다 보니까 우리가 알고 있는 패턴인데도 당했던 것 같다.

-세트피스 경합 상황이 조금 쉽지는 않았었던 것 같다. 한번 부딪혀 보니까 어땠나.

계속해서 체코를 분석하면서 세트플레이에 대한 수비적인 부분에 연습을 많이 했는데도 워낙 피지컬적으로 상대방이 우월하다 보니까 그런 부분에서 우리가 준비했던 부분인데도 조금 아쉬움이 남는 장면들이 많이 나온 것 같다.

-첫 승의 중요성을 앞서 말했지만, 선수단 분위기는 좀 어떤 것 같고, 딸이 태어난 후 못 봤는데 오늘 승리로 위안이 됐을 것 같다.

라커룸 분위기는 굉장히 좋았고, 경기 끝난 후에도 들어와서 선수들끼리도 수고했다고 했다. 힘들지만 그래도 분위기가 굉장히 좋았다. 오늘 경기에 출발하기 전에도 딸이랑 영상 통화를 했었는데, 지금까지 좀 자고 있는 모습만 계속 봤었는데 오늘은 신기하게 오기 전에 눈도 제대로 뜨고 눈도 많이 마주쳐 줬다. 그래서 힘이 많이 났던 것 같다

-큰 부상이 있다가 오늘은 선발로 나가서 승리까지 해서 그런 점에서 굉장히 재미가 있는 경기였을 것 같은데.

저번 인터뷰 때도 말씀드렸듯이 1년 전까지만 해도 운동장에 다시 복귀를 할 수 있을지 없을지를 고민했던 시기였는데 부상을 이겨내고 월드컵에서 선발로 나오고 또 승리까지 가져오게 됐다. 지난 날들이 되게 힘들었는데 그런 거를 조금 보상받는 기분인 것 같다. 재활이 정말 힘들고 지칠 때도 있다. 지금 부상에서 회복하고, 재활에서 힘들어하는 선수들이 있으면 나를 보고 조금이나마 힘을 냈으면 좋겠다.

-들으셨을지 모르겠지만 한국 팬들 말고도 멕시코 팬들도 코리아를 많이 외치더라. 그런 응원들이 어떻게 느껴졌나.

우리도 워밍업을 하고 들어와서, 선수들끼리도 멕시코 팬분들이 응원해 주시니까 여기가 홈 분위기도 나고 하니까 우리가 홈이다 생각하고 경기를 임하자고 선수들끼리도 말을 했다.

-일주일 뒤에는 그게 바뀔 텐데.

선수들이 개막전을 다 본 것 같은데 국가를 부를 때부터 분위기를 느끼기에는 남아공이 좀 기가 죽고 분위기가 넘어간 것 같더라. 그런 부분에서도 다음 경기 때는 준비를 해야 될 것 같다.

-고지대에서 실전 경기였다. 그 특성과 공인구는 어땠나.

고지대는 처음 왔을 때 일주일 동안은 굉장히 슈팅 속도도 그렇고 킥 했을 때도 거리감이 조금 맞추기가 힘들었는데 지금은 적응이 돼가지고 경기할 때는 그렇게 큰 문제가 없었다.

-오늘 초반부터 좀 롱킥이 많았다.

체코 선수들이 맨투맨으로 수비를 오다 보니까 뒤에 공간이 많이 남고 또 (손)흥민이나 앞에 빠른 선수들이 많다 보니까 그런 공간 싸움을 하자고 준비된 패턴이었다.

사포판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com