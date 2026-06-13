이건 대놓고 조롱하는 건가..."열이 38도 올랐어" 고열 투혼 오현규 향한 獨 언론 무례, "메디컬 탈락한 선수가 골 넣었네"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]독일 언론이 굳이 떠올리지 않아도 될 기억까지 언급한 독일 언론이다.

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독일의 빌트는 12일(한국시각) '한국의 득점 영웅은 메디컬 테스트에 불합격했다'고 보도했다.

오현규는 12일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 후반 교체로 출전해 결승골을 넣으며 2대1 승리를 이끌었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

결과가 중요했던 1차전, 오현규는 홍명보 감독의 승부수였다. 후반 24분 손흥민을 빼고, 투입한 자원. 무조건 득점을 기대한 교체였다. 오현규는 기대에 어울리는 활약을 선보였다. 후반 35분 백승호의 롱패스가 황인범 앞에 떨어졌다. 이를 잡아 박스 안으로 파고든 황인범은 크로스를 올렸다. 문전으로 쇄도한 오현규의 논스톱 슈팅은 쿠바르시를 맞고 골문 안으로 들어갔다.

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오현규는 이날 정상 컨디션도 아니었다. 그는 경기 후 인터뷰에서 "열이 38도까지 올랐었다"며 "뛸 수 있을까 걱정했다. 원장님, 닥터선생님들이 극진히 보살펴줘서 경기를 뛰고 골을 넣을 수 있었다"고 했다. 독일 언론도 오현규의 활약을 조명했다. 빌트는 '대한민국이 월드컵 A조 경기에서 체코를 2대1로 꺾고 승리를 거뒀다. 득점 영웅은 오현규다'고 했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 오현규가 역전골을 넣은 후 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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문제는 그 다음이다. 독일 언론은 오현규의 아픈 기억을 건드렸다. 빌트는 '그는 1년 전 분데스리가 진출 직전까지 갔던 선수이기도 하다. 하지만 메디컬 테스트에 불합격했다'며 '당시 모든 것이 순조롭게 진행되는 듯했다. 하지만 몇 시간 후 이적이 무산됐다. 오현규는 10년 전 십자인대부상을 당했으나, 현재 공식적으로 문제 없이 뛰어난 활약을 펼?따. 다만 슈투트가르트 의료진은 정밀 검사 결과 무릎을 우려로 제기했다'고 전했다.

당시 오현규는 슈투트가르트가 닉 볼테마데의 공백을 채우기 위해 영입에 무려 2000만 유로 수준의 이적료를 지불할 의사를 밝히며 이적이 진행됐었다. 다만 메디컬테스트 이후 갑작스럽게 이적이 결렬되며, 문이 닫히고 말았다. 이후 빅리그 이적이 좌절된 오현규는 헹크를 떠나 베식타스에서 재능이 만개했다. 슈투트가르트로서는 더 아쉬울 수밖에 없는 노릇이다. 오현규의 월드컵 활약이 이어질수록, 메디컬에서 오현규를 놓친 팀의 후회만 커질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com