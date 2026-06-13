'월드컵 슈퍼캐리' 이강인 너무 잘해도 문제다, 1티어 기자 최악 전망 "아틀레티코-PSG 협상 쉽지 않을 것"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인의 아틀레티코 마드리드 이적이 쉽지 않을 수도 있다는 전망이 나왔다.

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스페인 마르카의 마테오 모레토 기자는 13일(한국시각) 개인 SNS를 통해 이강인의 아틀레티코 이적설 정보를 최신화했다. 그는 "아틀레티코는 오래전부터 이강인에게 관심을 가져왔으며, 특히 마테우 알레마니 단장이 구단에 합류한 이후 그 관심은 더욱 커졌다. 지난 1월에도 이강인 영입이 검토됐고, 이후 몇 달 동안에도 접촉이 계속 이어졌다"며 아틀레티코가 지속적으로 이강인을 원했다고 설명했다.

모레토 기자의 정보에 따르면 이강인은 앙투안 그리에즈만의 이탈과 관련없이 영입이 추진됐다. 즉 그리에즈만이 아틀레티코에 잔류했을지라도 구단에서는 이강인 영입을 추진할 생각이었다는 뜻이다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 이강인과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

아틀레티코가 이강인 영입에 더 적극적으로 나설 수밖에 없게 된 이유는 또 다른 타깃이었던 베르나르두 실바가 레알 마드리드 이적을 택했기 때문이다. 아틀레티코는 그리에즈만의 대체자로 이강인과 함께 실바를 고려했지만 실바는 조세 무리뉴 레알 감독의 연락을 받은 뒤 레알행을 결정했다.

실바가 레알행을 선택하면서 아틀레티코는 이강인 영입에 대한 관심을 높였다. 모레토 기자는 "이제 이강인은 다시 우선 영입 대상으로 떠올랐다. 하지만 사실 그는 처음부터 계속 우선순위에 있었던 선수다. 양측 간 접촉은 한 번도 끊긴 적이 없었으며, 선수 역시 파리생제르맹(PSG)을 떠나 스페인으로 복귀하길 원하고 있다"고 설명했다.

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문제는 PSG와의 협상이다. 모레토 기자는 "다만 아틀레티코와 PSG 사이의 협상은 쉽지 않을 전망'이라고 했다. 스페인 현지 매체들은 2500만유로(약 439억원)에서 협상이 타결될 수 있다고 예상했지만 현실은 다른 모양이다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 넘어진 프로보드에게 일어나라며 손짓하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

PSG 입장에서는 지금 당장 이강인을 매각할 이유가 없다. 이강인이 2026년 북중미월드컵에서 존재감을 드러낼수록 원하는 팀들이 많아질 수 있기 때문이다. 이강인에게 관심을 가지는 팀들이 많아질수록 이적료는 경쟁으로 인해 올라갈 수 있다. 복수의 클럽이 관심을 표명하면 PSG로서는 굳이 서두를 이유가 없어지고, 몸값 협상의 주도권도 자연스럽게 이동한다.

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이강인 입장에서도 선택지가 넓어지는 만큼 아틀레티코행이 유일한 옵션이 아닐 수 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들은 자금 사정에서 아틀레티코보다는 우위를 가지고 있을 것이다. 따라서 이번 월드컵은 단순한 국가대표 경기를 넘어, 이강인의 다음 행선지와 이적료를 결정짓는 변수가 될 전망이다.