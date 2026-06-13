[오피셜]PSG 대흥분! "우리 강인이가 한국 첫 승리 이끌어"…외신 잇달아 극찬 세례 "홍명보 감독, 이강인 재능과 경험 덕 봤어"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 강우진 기자]파리생제르망(PSG)이 대한민국 축구 대표팀의 이번 월드컵 첫 승을 이끈 이강인을 극찬했다.

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PSG는 13일(한국시각) 구단 공식 홈페이지를 통해 '이강인이 체코를 상대로 한국을 승리로 이끌었다'고 밝혔다.

구단은 'PSG의 이강인이 선발 출전한 대한민국 대표팀은 지난 12일 과달라하라의 에스타디오 아크론에서 열린 2026 FIFA(국제축구연맹) 월드컵 조별리그 A조 첫 경기에서 체코를 2-1로 꺾었다'고 소개했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범과 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

월드컵 개막전에서 같은조 멕시코가 남아프리카공화국을 2-0으로 꺾은 뒤 얼마 안 돼 태극전사들은 유럽 플레이오프를 통해 월드컵 본선에 진출한 체코를 상대로 과달라하라에서 경기에 나섰다. 선제골은 유럽팀인 체코의 몫이었다. 후반 15분 쿠팔의 긴 스로인을 크레이치가 헤더로 연결하며 골망을 흔들었다.

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하지만 선발 출전해 좋은 활약을 펼친 이강인은 결정적인 패스로 동점골을 도왔다. 이강인이 황인범에게 침투 패스를 연결했고, 후반 22분 황인범은 상대 골키퍼를 벗겨낸 후 재치 있는 칩샷으로 득점에 성공했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민과 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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승부의 균형이 1-1로 팽팽하던 후반 35분 승부를 가르는 골이 나왔다. 1골을 넣었던 황인범이 이번에는 도움에 성공했다. 오현규가 오른쪽 측면에서 황인범이 낮고 빠르게 올린 크로스를 터치 한 번으로 골망을 흔들었다. 결과는 한국의 2-1 승리였다.

PSG는 이강인의 활약을 전하면서 오는 19일 오전 10시 한국 대표팀이 과달라하라에서 멕시코와 맞대결한다고도 소개했다.

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프랑스의 풋메르카토는 '2026 월드컵 첫 경기에서 한국이 체코를 상대로 역전승을 거뒀다'며 '아시아 대표팀은 뛰어난 활약을 펼친 PSG의 이강인 덕분에 승리를 챙길 수 있었다'고 보도했다.

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매체는 '홍명보 한국 대표팀 감독은 특히 이강인의 재능과 경험에 기대를 걸 수 있었다'며 '선발 출전한 이강인은 90분을 소화했고, 경기 내내 결정적인 장면에 관여했다'고 설명했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 이강인과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

이강인은 이날 롱패스 성공률 100%(3/3), 패스 성공률도 100%(38/38)를 기록했다. 여기에 키패스 3개, 드리블 시도 6회 중 5회 성공, 경합 14회 중 10회 승리라는 기록도 더해졌다.

스페인 문도 데포르티보도 '체코가 힘을 바탕으로 앞서나갔지만, 명확한 기회를 만들지는 못했다'며 '점차 한국은 중원에서 이강인을 찾기 시작했고, 기회들이 늘어나기 시작했다'고 평가했다.

스페인 마르카 역시 '이강인의 발을 거치는 모든 공은 체코 선수들에게 혼란을 일으켰다'며 '한국의 첫 번째 득점은 PSG 선수인 이강인으로부터 나왔다"고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com