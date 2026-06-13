배성재 "14세 연하 ♥아내, 날 할아버지라 불러...애칭은 아지" ('전현무계획3')

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[스포츠조선 정안지 기자] 김다영이 "2021년에 SBS 입사 직후 사귀었다. 저 낚였다"고 말해 배성재를 진땀 흘리게 했다.

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지난 12일(금) 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 배성재-김다영이 함께한 '서울 뒷골목 투어' 2탄이 펼쳐졌다. 망원동 뼈해장국부터 무교동 복요리, 잠실 야구장 소고기 맛집까지 '올킬'한 이들은 안방극장에 식도락 바이브를 제대로 선사했다.

이날 전현무와 곽튜브는 배성재와 그의 아내 김다영을 실제로 만나 무교동으로 향했다. 차 안에서 전현무는 14세 나이 차인 부부의 애칭을 물었는데, 답은 '애기'와 '아지'였다. 하지만 배성재는 "가끔 (김다영이 나를) 할아버지라고 부르기도 한다"고 셀프 폭로해 현장을 초토화시켰다.

이어 전현무가 "둘은 어떻게 만나게 됐냐"고 질문하자, 김다영은 "2021년에 SBS 입사 직후 사귀었다. 저 낚였다"고 말해 배성재를 진땀 흘리게 했다.

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배성재는 "당시 친구가 '김다영이 SBS 후배로 들어갔으니 밥 좀 사주고 챙겨주라'고 해서 밥을 사준 것"이라고 해명(?)했지만, 김다영은 "밥 먹고 차 마셨는데 그때 나한테 반한 것 같다"고 받아쳤다. 그러면서 김다영은 "첫 만남 후 이틀 뒤가 1월 1일이었는데 약속을 잡았다"며 "그때 함께 찍은 사진을 (중계하러 간) 베이징에서 계속 봤다더라"고 연애 비하인드를 밝혔다. 이에 넷 중 유일한 '싱글' 전현무는 "부럽다. 듣기만 해도 기분 좋다"며 대리 설렘에 젖었다.

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이후, 네 사람은 무교동 음식문화거리의 47년 전통 '복요리 전문점'을 찾았다. 복 소금구이와 곤이구이를 맛본 이들은 눈이 번쩍 뜨이는 리액션으로 먹방 텐션을 끌어올렸다. 결혼 토크도 이어졌다. 김다영은 부모님의 결혼 승낙 이야기에 "나이 차 때문에 말을 못하겠더라"고 털어놨고, "남편이 저와는 14세 차, 저희 엄마와는 11세 차"라고 해 모두를 놀라게 했다. 또 배성재-김다영 부부가 휴대폰 비밀번호를 공유하지 않는다고 말하자, 곽튜브는 "저희도 서로 휴대폰을 안 본다"면서도 "근데 몰래 게임 '현질'한 걸 아내한테 들킨 적은 있다. 액수가 생각보다 컸던지 충격 받더라"고 자폭해 현장을 뒤집어 놨다.

유쾌한 분위기 속, 전현무는 "세 번째 식당은 잠실 야구장 뒷골목에 있다. 야구선수들이 팀 가리지 않고 가는 곳"이라며 선수들의 '인생 소고기 맛집'을 소개했다. 유명 야구선수들의 사인과 사인볼이 빼곡한 식당에서 이들은 '투뿔 8,9번' 한우와 '한우 된장라면'을 맛보며 먹방의 정점을 찍었다. 부부가 너무 잘 먹자 곽튜브는 "(공부하다가) 야식도 먹냐?"고 돌발 질문했다. 배성재는 "아내 먼저 재우고 주방에서 혼자 슥~"이라며 유부남의 현실 일상을 인증했다. 나아가, 배성재는 신혼집 공간 구성도 남다르다고 밝혔다. 그는 "화장실이 있는 안방을 내 방으로 했다. 침실은 제일 작은 방"이라며 "안방에 게임 컴퓨터와 책상, TV가 있다. TV로 축구 틀고 축구 게임도 켜놓고 컴퓨터로 공부한다"고 스포츠중계 1등의 열정을 드러냈다. 이에 김다영은 "남편! (우리도 종종) 나오자"며 외식의 즐거움을 만끽한 소감을 전했다.

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anjee85@sportschosun.com